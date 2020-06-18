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Kısa vadeli dış borç nisanda geriledi

18.06.2020 10:52

Son güncelleme : 18.06.2020 10:52
Kısa vadeli dış borç stoku, nisan ayında 2019 sonuna kıyasla yüzde 6,8 azalışla 115,2 milyar dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.



AA

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku nisanda 2019 sonuna kıyasla  yüzde 6,8 azalarak 115,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar  kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,9 azalarak 53,5 milyar dolara, diğer  sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,2 gerileyerek 52,4 milyar dolara  indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, nisanda  2019 sonuna göre yüzde 9,6 azalarak 7 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt  dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı ise yüzde 0,9 azalışla 20,9 milyar dolar,  yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 17,6 düşüşle 11,3 milyar dolar  olarak gerçekleşti. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları  da yüzde 4,5 artışla 14,2 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, nisanda 2019 sonuna  göre yüzde 9,5 azalarak 45,8 milyar dolara düştü.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 81,1 milyar dolar

Nisanda 2019 sonuna göre, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu  sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 1 azalarak 24,8 milyar dolar, özel sektörün  kısa vadeli dış borcu yüzde 10,1 gerileyerek 81,1 milyar dolara indi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara  olan kısa vadeli borçlar yüzde 4,3 azalışla 43,8 milyar dolar, parasal olmayan  kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,3 düşüşle 70,9 milyar dolar düzeyinde  gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları,  yüzde 185,1 artarak nisanda 191 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde resmi  alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 301 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 47,2'sini  dolar, yüzde 29,7'sini avro, yüzde 14,4'ünü TL ve yüzde 8,7'sini diğer döviz  cinsleri oluşturdu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha  az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli  dış borç stoku, 164,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16,5  milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı  şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu  sektörünün yüzde 23,9, Merkez Bankası'nın yüzde 5,7, özel sektörün ise yüzde 70,4  paya sahip olduğu gözlendi.





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