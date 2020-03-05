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Kocaeli limanlarından `dünyanın yükü` taşınıyor

05.03.2020 11:17

Son güncelleme : 05.03.2020 11:17
İstanbul ve Kocaeli sanayisine olan stratejik yakınlığı dolayısıyla deniz taşımacılığında önemli bir merkez haline gelen İzmit Körfezi`ndeki limanlarda geçen yıl 73 milyon ton yük taşındı.



AA

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, AA  muhabirine, sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin, 105 kilometre Marmara Denizi'ne, 70 kilometre Karadeniz'e sınırı bulunduğunu belirterek, kentin geçiş güzergahında olmasının önemli olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin, deniz ticaretinde daha aktif rol oynayabilmesi ve bu alandaki ticari değerlerinin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını anlatan Doğusel, şöyle devam etti:

"Denizcilikte her medeniyet, ileriye gittiği vakit çok şeyler kazandı. Kocaeli, liman kenti. 34 limanımız var. İnanılmaz bir bölge. Bölge, Türkiye'nin  dörtte birine eş değer diyoruz. Bunu gelen gemi sayısından, ithalat, ihracat rakamlarından anlıyoruz. Kentimizde misafir ettiğimiz gemi sayısı yaklaşık 8 bin  800. Çok ciddi bir rakam. Her sene ortalama 73 milyon ton taşıma kapasitesine erişiyorduk. Bu sene de aynı rakama eriştik. Mükemmel bir yerdeyiz. 14 organize  sanayi bölgemiz var. Hemen yanı başımızda İstanbul var, Tuzla ve Yalova  tersaneler bölgeleri var. Kendi içinde 7 tersanesi olan, 100 kilometre alan  içinde her yere ulaşabilen müthiş denizci kenti... Sanayi kuruluşlarının bize  sağladığı çok ciddi ivmeler var. Gemi inşa, deniz taşımacılığı, limanlar ve  bunların doğurmuş olduğu yan meslek kurumlarıyla Türkiye'ye örnek olan bir kent  konumunda. Kocaeli, iç denizi olan en güzel kentlerden biri. Okyanusa  ulaşabilecek bir altyapımız var. 2 boğazla, her yere gidebiliyoruz."

"KOCAELİ'DE DENİZ SANAYİSİNDE ÜRETİM YAPILAN BÜTÜN KOLLAR BULUNUYOR"

Doğusel, Kocaeli'de deniz taşımacılığının yanı sıra deniz sanayisinde üretim yapılan bütün kolların bulunduğunu kaydetti.

Denizcilik sektöründe de kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını aktaran Doğusel, bu alanda sektörün ihtiyaçlarına yönelik eğitimler düzenlediklerini ve  nitelikli personel sayesinde istihdamın artırılacağını dile getirdi.

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi hizmet binasının geçen yıl, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı törenle açıldığını hatırlatan Doğusel, "Şu  an 315 üyemiz var. Üyelerimiz, denizciliğe yön veren firmalar. Üyelerimizin hemen  hemen hepsi, global pazarda yer alan üyeler. Üyelerimizin hepsi, Kocaeli ruhunu  hisseden üyeler. Kocaeli halkının da denizciliğe verdiği önemin daha da arttığını  görüyoruz. Bakanlığımızla beraber söylediğimiz bir söylem var; 'Denizci millet,  denizci ülke, denizci Kocaeli' diyoruz.  Bu anlayışı, her yere götürmek için çaba  sarf ediyoruz. Bir tarafta mavi vatan var, bir tarafta biz mavi ekonomiden  bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğusel, Kocaeli'nin sanayi kenti, üretimin ve ticaretin kalbi, aynı  zamanda denizci bir kent olduğunu vurgulayarak, "Biz bunu Türkiye'deki diğer  illere duyurmak ve bu gücü denizcilik merkezinde toplayıp ekonomiye kazandırmak  istiyoruz. 2020 hedeflerimize baktığımızda, dünyada tanınan bir Kocaeli  istiyoruz. Denizcilikte marka olmuş bir Kocaeli istiyoruz. Denizciliğe hayal  kuran insanlar istiyoruz. Kentin 73-80 milyon ton arasında değişen bir ticaret  hacmi var. Biz bu rakamın daha da artırılması için çalışıyoruz. Limanlarımızın  daha modern hale gelmesini istiyoruz. Ticaretin içinde daha çok yer almak  istiyoruz. Gemi inşaat sanayisinde müthiş işler yapıyoruz. Bunların çoğalmasını  istiyoruz. Burada markalaşmış yat endüstrimiz var, mega yat seviyesinde. Bunların  dünyada marka olabilmesi için, daha çok kişiye pazarlanması için çalışmalarımız  var." diye konuştu.




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