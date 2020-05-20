GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Konut kredilerinde maliyet 4`te bir azaldı

20.05.2020 11:17

Son güncelleme : 20.05.2020 11:25
Konut kredi faiz oranı son bir yılda aylık yüzde 1,65`ten yüzde 0,94`e geriledi. 10 yıl vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketici, geçen yıl mayısta aylık 3 bin 839 lira öderken, söz konusu tutar bu senenin aynı döneminde 2 bin 787 liraya geriledi.



AA

Son yıllarda yükseliş eğiliminde olan konut kredisi faiz oranları,  Ağustos 2019'da kamu bankalarının başlattığı kampanyalarla düşüşe geçmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda faiz indirimi sonrası özel  bankalar da özellikle yeni yılla birlikte konut kredisinde oranları aylık bazda  yüzde 1'in altına çekti.

TCMB verilerine göre, bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı  ortalama faiz oranları geçen sene mayıs ayında yıllık bazda yüzde 19,85 iken  (aylık yüzde 1,65) 2020'nin aynı döneminde yüzde 11,29 (aylık yüzde 0,94) oldu.

Konut kredi faizleri son bir yılda 850 baz puan gerilerken, 10 vadeli  200 bin lira kredi kullanan tüketicinin toplam ödeyeceği tutar da yüzde 27,4  azaldı.

Mayıs 2019'da 10 yıl vadeli 200 bin liralık kredi kullanan ve aylık  aylık 3 bin 839 lira taksiti olan tüketici, toplamda 460 bin 636 lira ödeyecekti.  Bu ay 10 yıl vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketicinin ise aylık taksit  tutarı 2 bin 787 lira ve toplam ödenecek tutar 334 bin 415 lira oldu. Böylece son  bir yıllık dönemde aylık taksit tutarında 1052 liralık ve toplamda 126 bin 221  liralık düşüş yaşanmış oldu.

Faiz indirimlerinin etkisiyle toplam satışlar içerisinde ipotekli  satışların payı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 212 artarak  12,8'den 39,9'a yükseldi.

"İPOTEKLİ SATIŞLARIN PAYI 3 KATTAN FAZLA ARTTI"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, AA muhabirine konuya  ilişkin yaptığı değerlendirmede, konut kredisinde faiz oranlarının son bir yılda  neredeyse yarı yarıya düştüğünü belirterek, bunun en iyi yansımasının ipotekli  konut satışlarında görüldüğünü söyledi.

Nisanda toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payının  son yılların en yüksek seviyesine çıktığını ifade eden Özgün, "Söz konusu oran  nisanda 39,9 olarak gerçekleşti. Salgına ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen  nisanda 43 bin adede yakın konut satılmışsa bunda en büyük etken düşük faiz  oranlarıdır." dedi.

Özgün, düşük faiz oranları sayesinde yılın ilk çeyreğindeki ipotekli  konut satışlarının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 238 artışla 129 bin 299'a  ulaştığını ve 8 yılın en yüksek ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçtiğinin  altını çizdi.

Selman Özgün, "Hatta salgının hiçbir etkisinin görülmediği ilk iki  ayda ipotekli konut satış adedi 85 bin 970'e ulaşarak geçen yılın ilk yarısındaki  satış adedini geçmişti. 2019'un ocak-haziran döneminde el değiştiren ipotekli  konut sayısı 82 bin 885 adetti." diye konuştu.

"ŞİMDİ KARAMSARLIK VEYA PANİK DEĞİL YATIRIM ZAMANI"

Selman Özgün, koronavirüs salgını nedeniyle oluşan belirsizlik  havasının vatandaşı gayrimenkul alımı konusunda düşündürdüğünü belirterek, şu  ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız artan satılık ve kiralık ilanlarına, karamsar ve  asılsız sözlere aldanmasın. Özellikle bu dönemde gayrimenkul satma değil alma  zamanı. Yatırımlarda her daim ters mantık doğrudur. Yani herkesin satış yapmak  istediği dönemlerde alış, herkesin alım yapmak istediği dönemlerde satış yapanlar  kazanır. Bu dönemlerde kriz ve panik havası oluşturarak bazı fırsatçılar  vatandaşlarımızın elindeki mülkleri düşük fiyata almaya çalışanlar oluyor. Onlara  kesinlikle aldırış edilmemeli. Türkiye'ye güvenen kazanacak. Kriz söylentilerine  ve karamsar tablo çizenlere inananlar kaybedecek."

Özgün, Türkiye'nin salgın sürecinde sağlık sistemi açısından çok  başarılı bir sınav verdiğini kaydederek, "İlerleyen aylarda Türkiye,  fırsatlarıyla ve salgına karşı verdiği başarılı çalışma ile yabancılar açısından  yine tercih edilen ülke olacak. Hatta daha da fazla insanın talebinin olduğunu  göreceğiz." dedi.

"FAİZLER DÜŞÜNCE ERTELENEN ALIMLARLA SEKTÖR HAREKETLENİR"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da konut kredilerinde  psikolojik sınırın yüzde 1 olduğunu belirterek, rakamlar bu oranın altına düşer  düşmez ertelenen alımların harekete geçtiğini söyledi.

Konutta toplam satışların genelde 3'te birinin ipotekli  gerçekleştiğini dile getiren Aşa, "Son yıllarda, özellikle 2018-2019 döneminde,  bu yüzden satış adedi düşmüş, ipotekli satışların oranı gerilemişti. Ancak geçen  yıl ağustosta kamu bankalarının başlattığı faizlerdeki indirim sektöre hareket  getirdi." dedi.

Aşa, konut kredisi faiz oranlarının mayıs itibarıyla son yılların en  düşük seviyelerini gördüklerini kaydederek, "Bazı özel bankalarda yüzde 0,76'ya  kadar düşen oranlar mevcut. Bu oranlarla konut yatırımı yapmak gerçekten çok iyi  fırsat sunuyor. Vatandaşlar da bunun farkında. Koronavirüse rağmen konuta talep  azalsa da bitmedi." diye konuştu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:10102.883
Değişim :  0,88% |  900,35
Açılış :  102.492  
Önceki Kapanış :  101.983  
En Yüksek
102.998 En Düşük
101.968
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMENT 32,34 4.766.986 % 10,00  
DAGHL 6,60 3.531.481 % 10,00  
ALYAG 1,54 3.120.360 % 10,00  
PKENT 196,00 718.442 % 9,99  
ISBTR 56.380,00 2.988.140 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2876 8,3292 % 0,19  
Frank 6,9888 7,0309 % 0,67  
Riyal 1,8044 1,8135 % 0,37  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.749 4,10  
Altın Gr. 382 382 2,25  
Cumhuriyet 2.459 2.506 8,80  
Tam 2.531 2.571 9,00  
Yarım 1.235 1.257 4,40  
Çeyrek 618 629 2,20  
Gümüş.Ons 17,41 17,45 0,08  
Gümüş Gr. 3,80 3,80 0,02  
B. Petrol 34,63 34,63 -0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru