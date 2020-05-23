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Küresel ham çelik üretimi düştü

23.05.2020 09:50

Son güncelleme : 23.05.2020 09:50
Küresel ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 137,1 milyon tona geriledi.



AA

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), nisan ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, nisan ayında 2019'un aynı  dönemine kıyasla yüzde 13 azalarak 137,1 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 0,2 artarak 85 milyon tona  ulaşırken, Hindistan’ın üretimi yüzde 65,2 düşerek 3,1 milyon tona indi.

Japonya'nın üretimi yüzde 23,5 azalarak 6,6 milyon tona ve ABD’nin  üretimi yüzde 32,5 düşerek 5 milyon tona geriledi.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'de ham çelik üretimi, nisanda geçen  yılın aynı dönemine göre yüzde 26,3 azalarak 2,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Brezilya'nın üretimi yüzde 39 düşerek 1,8 milyon tona inerken, Avrupa  Birliği’nde üretim yüzde 22,9 azalarak 10,7 milyon tona geriledi.

WorldSteel, açıklamasında, Kovid-19 salgınının ham çelik üretim  rakamlarının sunulmasında oluşturduğu zorluklar nedeniyle, nisan ayına ait üretim  verilerinin çoğunun gelecek ay revize edilmesinin beklendiği belirtildi.




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