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Lübnan`da 20 bankanın varlıkları donduruldu

05.03.2020 17:48

Son güncelleme : 05.03.2020 17:48
Lübnan`da, yurt dışına para kaçırma girişimlerini önleme kapsamında 20 bankanın varlıkları donduruldu.



AA

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Finansal Başsavcısı Ali İbrahim, bankacılık sektöründeki bazı isimlerin yurt dışına döviz kaçırma girişimlerine karşı bazı ticari bankaların varlıklarını dondurma kararı aldı.

Lübnan'da faaliyet gösteren 60'tan fazla bankanın 20'sini kapsayan  karar, Lübnan Emlak İşleri Genel Müdürlüğünün yanı sıra Ticaret Sicil Sekreterliği, Merkez Bankası, Bankalar Cemiyeti ve diğer finansal birimlere  genelgeyle iletildi.

Finansal Başsavcı İbrahim'in kararı ayrıca, bu 20 bankanın yönetim  kurulu başkanları ile üyelerinin bireysel mal varlıklarını da kapsıyor.

Lübnan Finansal Başsavcılığı, birkaç gün önce ekonomik krizin  yaşandığı son aylarda yurt dışına döviz kaçırdıklarına dair bazı banka sahipleri  ile yönetim kurulu başkanlarının ifadelerine başvurmuştu.

Meclis Başkanı Nebih Berri de geçen ay, "Ülkedeki 5 banka sahibinin 2  milyar 300 milyon dolar değerindeki mal varlıklarını yurt dışına havale  ettiklerini tespit ettik." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplanan Bakanlar  Kurulu, üst düzey kamu yetkililerinin banka hesaplarındaki gizlilik kuralını  kaldırmayı içeren tasarıyı onayladı.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça  kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan  bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Maliye Bakanlığının geçen yıl yayımladığı rapora göre, 51 milyar dolar  Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk  çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Lübnan'ın, 1 milyar 200 milyon dolarlık eurobond tahvili senetlerinin  vadesi 9 Mart'ta doluyor.

Başbakan Hassan Diyab, birkaç gün önce ülkedeki ekonomik krize işaret  ederek, "Devlet mevcut şartlarda Lübnanlıları koruyacak güçte değildir. Açıkçası  Lübnanlıların devlete güveni kalmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.





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