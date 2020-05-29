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Lufthansa`da `kontrollü iflas` seçeneği iddiası

29.05.2020 17:16

Son güncelleme : 29.05.2020 18:01
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumda olan Alman hava yolu firması Lufthansa için "kontrollü iflas"ın da bir seçenek olduğu iddia edildi.



AA

Alman Focus dergisi, Lufthansa’nın denetleme kurulu üyelerine dayandırarak geçtiği haberde, şirketin açıklayacağı "kontrollü iflas"ın hükümet  yardımına göre daha avantajlı olduğu konusunda tartışmaların olduğu belirtildi.

Söz konusu haberde, şirketin denetleme kurulu üyelerinin kontrollü iflas durumunda, iptal edilen seferlerin 1,8 milyar euroya varacak bilet  iadelerinin askıya alınabileceğini ve şirketin kar etmeyen ortaklıklarının  kapatılmasıyla işten çıkarmaların daha kolaylaşacağını kaydettikleri bildirildi.

Focus’un haberinde Lufthansa’nın bir denetleme kurulu üyesinin, "Lufthansa’nın kurtarma paketinin reddi Alman hükümetine Brüksel ile yeniden müzakere etmesi yönünde bir sinyal olacaktır." değerlendirmesine de yer verildi.

Haberde, Lufthansa’nın saatte bir milyon euroluk kaybı olduğunun iddia  edildiği, böyle devam ederse şirketin 4 milyar euroluk likiditesinin sonbaharda  tükeneceği belirtildi. Haberde, Lufthansa’nın kontrollü iflas açıklamasının en  erken 2021'de mümkün olabileceği de belirtildi.

KURTARMA PAKETİ ONAY KARARI ERTELENMİŞTİ

Almanya’da hükümetin oluşturduğu Alman Ekonomik İstikrar Fonu (WSF), 25 Mayıs’ta Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Alman hava yolu firması  Lufthansa için 9 milyar euroluk bir kurtarma paketini onaylamıştı.

Şirket ise 27 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Lufthansa Denetleme Kurulu’nun, AB Komisyonunun talepleri nedeniyle, Alman hükümetinin 9 milyar euroluk kurtarma paketi konusundaki onay kararını ertelediğini bildirmişti.

Avrupa Komisyonu, Lufthansa'nın Frankfurt ve Münih hava alanlarındaki üçte iki pazar payına sahip olduğu değerli kalkış ve iniş haklarından feragat  etmesini istiyor.

Lufthansa AG, Avrupa Komisyonu’nun talebinin şirketin Frankfurt ve Münih'teki uçuş merkezlerini zayıflatacağını belirtiyor.




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