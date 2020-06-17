Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketinin olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların onayını alamaması durumunda, şirketin kreditörlerden korunmak için iflas koruma başvurusunda bulunabileceği konusunda uyardı.
Lufthansa`dan iflas uyarısı
17.06.2020 16:37
Son güncelleme : 18.06.2020 07:46
AA
Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 25 Haziran'da düzenlenecek genel kurul toplantısına katılımın yüzde 50’nın altında kalmasını beklediği belirtildi. Açıklamada, paketin genel kurulda kabul edilmesi için katılanların üçte ikisinin lehte oy kullanması gerektiği de hatırlatıldı.
Şirketin en büyük hissedarlarından Alman milyarder Heinz Hermann Thiele’nın, hükümet tarafından sağlanması öngörülen kurtarma paketinin kendisini memnun etmediğini dile getirmesinden sonra gelen Lufthansa açıklamasında, “Lufthansa’nın en büyük hissedarı Heinz Hermann Thiele’nın son açıklamaları göz önüne alındığında, yönetim kurulu, kurtarma paketinin kabul edilmesi için gerekli olacak oyların üçte iki çoğunluğa ulaşamamasının mümkün olduğunu düşünüyor.” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bunun da Deutsche Lufthansa AG'nin, hemen başka bir çözüm bulunamazsa, yıllık genel kurul toplantısından birkaç gün sonra iflas hukuku uyarınca kredi verenlerden korunmak için iflas koruma başvurusu yapacağı anlamına geldiği kaydedildi.
Lufthansa hissedarlarının 20 Haziran'a kadar, olağanüstü genel kurul toplantısına katılmak için kayıt yaptırmaları gerekiyor. Hissedarların yüzde 85'i Almanya'da yaşıyor. Thiele, Alman hava yolu şirketinin yüzde 15,5 hissesini elinde bulunduruyor.
Şirket, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.
Şirketin denetleme kurulunun kabul ettiği kurtarma paketi; Alman hükümetinin, Alman Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) aracılığıyla yüzde 20 hisse satın alarak şirkete sermaye takviyesini içeriyor.
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|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
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|KSTUR
|42,00
|51.852
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|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
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|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
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|EKGYO
|1,90
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|468.540.478
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|EKGYO
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|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
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|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,5577
|8,6007
|% -0,32
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|Frank
|7,1778
|7,2210
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|Riyal
|1,8171
|1,8263
|% -0,17
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.727
|1.728
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|Altın Gr.
|380
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|2.487
|6,10
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|2.552
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|3,00
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|Gümüş.Ons
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