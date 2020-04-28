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Merkez Bankası`nın resmi rezerv varlıkları azaldı

28.04.2020 10:15

Son güncelleme : 28.04.2020 10:26
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın resmi rezerv varlıkları, martta bir önceki aya göre yüzde 14,5 azalarak 92,1 milyar dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından, Mart 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve  Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları martta bir önceki aya kıyasla yüzde  14,5 azalışla 92,1 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 21,9  azalışla 59,2 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde  3,3 artışla 31,4 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez  Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul  kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) martta bir önceki aya  göre yüzde 23,4 artarak 22,4 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 17,4 milyar doları  anapara, 5 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik  bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın  yükümlülükleri 30,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın  16,3 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili  dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın  cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler  martta bir önceki aya göre yüzde 11,1 azalarak 32,7 milyar dolar oldu.





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