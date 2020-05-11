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New York borsası düşüşle açıldı

11.05.2020 17:05

Son güncelleme : 11.05.2020 17:05
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve  yüzde 0,9 azalışla 24,256,45 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,8'lik değer kaybıyla 2.906,80 puandan ve  Nasdaq endeksi yüzde 0,6 düşüşle 9.054,91 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin  ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmeye başlanmasıyla piyasalarda  geçen hafta iyimser bir hava etkili olurken, hafta başında endekslerde görülen  düşüşte, Çin, Güney Kore ve Almanya gibi ülkelerde yeni vaka sayısındaki artışın  ardından salgında ikinci dalganın gelebileceğine yönelik endişeler etkili oldu.




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