New York borsası düşüşle açıldı













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Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,9 azalışla 24,256,45 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 0,8'lik değer kaybıyla 2.906,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,6 düşüşle 9.054,91 puandan işlem görmeye başladı.Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmeye başlanmasıyla piyasalarda geçen hafta iyimser bir hava etkili olurken, hafta başında endekslerde görülen düşüşte, Çin, Güney Kore ve Almanya gibi ülkelerde yeni vaka sayısındaki artışın ardından salgında ikinci dalganın gelebileceğine yönelik endişeler etkili oldu.