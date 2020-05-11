New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
11.05.2020 17:05
Son güncelleme : 11.05.2020 17:05
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,9 azalışla 24,256,45 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,8'lik değer kaybıyla 2.906,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,6 düşüşle 9.054,91 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmeye başlanmasıyla piyasalarda geçen hafta iyimser bir hava etkili olurken, hafta başında endekslerde görülen düşüşte, Çin, Güney Kore ve Almanya gibi ülkelerde yeni vaka sayısındaki artışın ardından salgında ikinci dalganın gelebileceğine yönelik endişeler etkili oldu.
16:5098.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 371,90
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
16:507,0732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
16:507,6675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0163
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
16:50388,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,23
|Açılış
|: 388,05
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|GEDIK
|22,44
|24.732.947
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.300.863
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.710.533
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.645.656
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.504.370
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,46
|71.725.714
|% -9,56
|
|GLBMD
|2,87
|15.234.907
|% -6,82
|
|QNBFL
|108,60
|26.568.082
|% -6,54
|
|SEYKM
|12,02
|55.694.521
|% -6,17
|
|ISFIN
|3,90
|567.566.694
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,38
|540.158.286
|% -2,06
|
|GARAN
|7,78
|539.288.131
|% -1,02
|
|ECILC
|4,93
|498.835.442
|% 9,80
|
|MGROS
|31,28
|442.770.211
|% 5,46
|
|KRDMD
|2,38
|540.158.286
|% -2,06
|
|IHLGM
|1,18
|252.876.043
|% 7,27
|
|ISFIN
|3,90
|567.566.694
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,14
|265.220.875
|% 1,90
|
|ECILC
|4,93
|498.835.442
|% 9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7028
|8,7465
|% -0,69
|
|Frank
|7,2475
|7,2911
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8768
|1,8862
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,29
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.552
|-17,30
|
|Tam
|2.573
|2.618
|-17,70
|
|Yarım
|1.256
|1.280
|-8,70
|
|Çeyrek
|626
|640
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,93
|30,93
|-0,04
|