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New York borsası düşüşle açıldı

15.05.2020 16:59

Son güncelleme : 15.05.2020 17:21
New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 170 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,7  azalışla 23.454,83 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,9'luk değer kaybıyla 2.826,33 puandan ve  Nasdaq endeksi yüzde 1,07 düşüşle 8.839,99 puandan işlem görmeye başladı.

Borsadaki negatif seyirde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının  etkisiyle kötü gelen ekonomik veriler ve ABD ile Çin arasındaki ticaret  geriliminin artacağına ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, nisanda  aylık yüzde 16,4 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti. Ülkede sanayi üretimi de  nisanda aylık yüzde 11,2 azalarak endeksin 101 yıllık tarihindeki en yüksek aylık  düşüşü gösterdi.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'nin  yarı iletkenlerini tasarlamak ve üretmek için ABD teknolojisiyle yazılımlarını  kullanma kabiliyetini kısıtlayarak ABD ulusal güvenliği koruma planlarını  açıkladı.




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