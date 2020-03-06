New York borsası, haftanın son işlem gününe gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
06.03.2020 18:08
Son güncelleme : 06.03.2020 18:08
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 2,54 azalışla 25.457,21 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 3,06 düşüşle 2.928,9 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,97 azalışla 8.469,02 puandan işlem gördü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine ilişkin endişelerin artması nedeniyle endekslerdeki aşağı yönlü seyir devam ediyor.
Salgına ilişkin endişelerle, Amerikan devlet tahvili
getirileri de düşüşünü sürdürdü. Piyasaların açılışından önce, ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, yüzde 0,692 seviyesine inerek rekor tazeledi.
17:51109.497
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -2.318,19
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:516,0914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0222
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:516,9146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0455
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:51330,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,44
|Açılış
|: 330,15
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.693.361
|% 14,95
|
|OYAYO
|7,77
|5.878.479
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.472.473
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|2.643.634
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,11
|188.009.228
|% 10,49
|
|DOCO
|463,60
|2.371.367
|% -9,98
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,73
|17.029.383
|% -8,86
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,19
|1.050.481.983
|% -4,44
|
|ASELS
|29,64
|649.051.905
|% -2,11
|
|EREGL
|8,91
|437.919.004
|% 1,83
|
|GARAN
|9,99
|380.258.291
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,43
|305.793.155
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|268.122.201
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,43
|305.793.155
|% -3,95
|
|KARSN
|1,86
|202.483.799
|% -2,62
|
|THYAO
|11,19
|1.050.481.983
|% -4,44
|
|EKGYO
|1,44
|131.412.970
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9205
|7,9602
|% 0,24
|
|Frank
|6,5155
|6,5548
|% 1,23
|
|Riyal
|1,6210
|1,6291
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|10,71
|
|Altın Gr.
|329
|329
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,27
|48,27
|-1,72
|