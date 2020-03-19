New York Borsası (NYSE) Covid-19 salgınının yayılmasının yavaşlatılmasına ilişkin çalışmalar kapsamında, Pazartesi gününden itibaren seans salonlarını geçici olarak kapatma ve tamamen elektronik işleme geçme kararı aldı.
New York Borsası tamamen elektronik işleme geçiyor
19.03.2020 12:13
Son güncelleme : 19.03.2020 12:15
DHA
The Wall Street Journal'ın haberine göre, NYSE Başkanı Stacey Cunningham, "Aldığımız koruyucu önlem kararı ile işlem salonlarını kapatıyoruz; ancak, piyasaların yatırımcıların işlem yapmalarını sağlayacak şekilde açık kalmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.
NYSE açıklamasına göre, New York'ta bulunan hisse senedi ve ABD opsiyonları işlem salonları ve San Francisco'daki Arca opsiyonları işlem salonları kapatılacak.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, hükümetin Covid-19 nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 250-300 milyar dolarlık kaynak ayırma planı bulunduğunu açıkladı.
Kudlow ayırca, şirketleri kurtarmanın bir parçası olarak hisse senedi pozisyonu almayı değerlendirebileceklerini söyledi.
11:5986.711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.134,21
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.711
En Düşük
84.803
11:596,5150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0354
|Açılış
|: 6,5170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5255
En Düşük
6,4647
11:597,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
11:59310,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,27
|Açılış
|: 310,99
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|1,66
|1.558.341
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.072.552
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|459.614
|% 9,90
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|OSMEN
|4,94
|4.206
|% 9,78
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|186.682
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|523.808
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|UZERB
|1,46
|11.257
|% -9,88
|
|THYAO
|8,00
|253.619.621
|% 1,27
|
|GARAN
|8,13
|222.928.845
|% 1,63
|
|ASELS
|21,74
|221.628.447
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|115.538.219
|% 1,52
|
|ISFIN
|2,75
|102.788.499
|% 5,77
|
|YKBNK
|2,01
|115.538.219
|% 1,52
|
|ODAS
|1,20
|58.372.761
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|33.453.196
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,75
|102.788.499
|% 5,77
|
|EKGYO
|1,11
|40.704.639
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4884
|7,5260
|% -0,34
|
|Frank
|6,6734
|6,7136
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7293
|1,7380
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.482
|-4,56
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,96
|12,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|27,17
|27,17
|2,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:12KNFRT
Yüzde 5.53 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 503 adet işlem
-
12:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 905, 15 artarak (% 0.87 ) 105, 039
-
12:10XU100
Endeks 86, 367 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 2, 408.00 milyon TL de
-
12:10ISFIN
Yüzde 5.77 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 902, 129 adet işlem
-
12:08DEVA
Yüzde 4.72 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 829, 906 adet işlem