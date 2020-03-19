GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York Borsası tamamen elektronik işleme geçiyor

19.03.2020 12:13

Son güncelleme : 19.03.2020 12:15
New York Borsası (NYSE) Covid-19 salgınının yayılmasının yavaşlatılmasına ilişkin çalışmalar kapsamında, Pazartesi gününden itibaren seans salonlarını geçici olarak kapatma ve tamamen elektronik işleme geçme kararı aldı.



DHA

The Wall Street Journal'ın haberine göre, NYSE Başkanı Stacey Cunningham, "Aldığımız koruyucu önlem kararı ile işlem salonlarını kapatıyoruz; ancak, piyasaların yatırımcıların işlem yapmalarını sağlayacak şekilde açık kalmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

NYSE açıklamasına göre, New York'ta bulunan hisse senedi ve ABD opsiyonları işlem salonları ve San Francisco'daki Arca opsiyonları işlem salonları kapatılacak.
 
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, hükümetin Covid-19 nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 250-300 milyar dolarlık kaynak ayırma planı bulunduğunu açıkladı.
 
Kudlow ayırca, şirketleri kurtarmanın bir parçası  olarak hisse senedi pozisyonu almayı değerlendirebileceklerini söyledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:5986.711
Değişim :  1,33% |  1.134,21
Açılış :  84.940  
Önceki Kapanış :  85.577  
En Yüksek
86.711 En Düşük
84.803
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 1,66 1.558.341 % 9,93  
RTALB 3,99 1.072.552 % 9,92  
AYCES 6,44 459.614 % 9,90  
ETILR 1,57 7.852 % 9,79  
OSMEN 4,94 4.206 % 9,78  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4884 7,5260 % -0,34  
Frank 6,6734 6,7136 % 0,11  
Riyal 1,7293 1,7380 % 0,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.481 1.482 -4,56  
Altın Gr. 311 311 1,38  
Cumhuriyet 2.086 2.117 0,00  
Tam 2.078 2.131 2,96  
Yarım 1.004 1.031 1,43  
Çeyrek 504 515 0,72  
Gümüş.Ons 11,96 12,00 0,00  
Gümüş Gr. 2,52 2,52 0,02  
B. Petrol 27,17 27,17 2,29  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru