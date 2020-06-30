New York borsası, güne yatay seyirle başladı.
New York borsası yatay seyirle açıldı
30.06.2020 17:05
Son güncelleme : 30.06.2020 17:05
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,33 azalışla 25.512,43 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi, yüzde 0,15 düşüşle 3.048,71 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kayıpla 9.867,59 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, yatırımcıların yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın bugün Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumu takip edeceğini bildirdi.
Powell, dün yayımlanan sunum metninde ekonominin önündeki yolun "olağanüstü" bir şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsün kontrol altına alınmasındaki başarıya bağlı olduğunu belirtti.
16:48116.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 620,75
|Açılış
|: 116.426
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|Önceki Kapanış
|: 115.843
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116.831
En Düşük
116.147
16:486,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,8600
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|Önceki Kapanış
|: 6,8650
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6,8569
En Düşük
6,8372
16:487,6909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0166
|Açılış
|: 7,6950
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|Önceki Kapanış
|: 7,7200
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7,7159
En Düşük
7,6716
16:48389,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,90
|Açılış
|: 389,91
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.916.137
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.271.739
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.517
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.534.155
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.366.203
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|546.908.184
|% -9,09
|
|GLBMD
|4,49
|18.558.399
|% -6,85
|
|ULAS
|5,99
|9.743.122
|% -6,70
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|2.071.721.150
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,06
|1.892.951.376
|% 7,29
|
|GARAN
|8,51
|1.042.093.206
|% -0,23
|
|KARSN
|2,94
|765.086.624
|% 3,52
|
|THYAO
|12,57
|692.515.213
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,06
|1.892.951.376
|% 7,29
|
|KRDMD
|3,23
|2.071.721.150
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,68
|601.466.383
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,44
|415.153.847
|% 2,86
|
|KARSN
|2,94
|765.086.624
|% 3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4163
|8,4585
|% 0,12
|
|Frank
|7,1908
|7,2341
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-3,26
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.524
|2.543
|-7,80
|
|Tam
|2.598
|2.609
|-8,00
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-3,90
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,01
|
|B. Petrol
|41,16
|41,16
|-0,71
|
Seans Raporu
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