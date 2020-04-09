New York borsası, ABD Merkez Bankası`nın 2,3 trilyon dolarlık kredi desteği için attığı ilave adımları açıklamasının ardından güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
09.04.2020 16:46
Son güncelleme : 09.04.2020 17:11
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,10 artışla 23.690,66 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,06 yükselişle 2.782,78 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kazançla 8.169,01 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yükselişte, Fed'in yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek amacıyla 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararlarını açıklaması etkili oldu.
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