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New York borsası yükselişle açıldı

09.04.2020 16:46

Son güncelleme : 09.04.2020 17:11
New York borsası, ABD Merkez Bankası`nın 2,3 trilyon dolarlık kredi desteği için attığı ilave adımları açıklamasının ardından güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta, Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,10 artışla 23.690,66 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,06 yükselişle 2.782,78 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kazançla 8.169,01 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, Fed'in yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek amacıyla 2,3 trilyon dolara  kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararlarını açıklaması etkili oldu.

 




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