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New York borsası yükselişle açıldı

23.06.2020 17:09

Son güncelleme : 23.06.2020 17:09
New York borsası güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 220 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  0,86 artışla 26.248,43 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,86 kazançla 3.144,62 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,73 yükselişle 10.129,62 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimine  ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının bozulmadığını ve Çin'in  anlaşma şartlarına uymaya devam edeceğini umduğunu belirtti.




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