New York borsası güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
23.06.2020 17:09
Son güncelleme : 23.06.2020 17:09
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 220 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,86 artışla 26.248,43 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,86 kazançla 3.144,62 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 yükselişle 10.129,62 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki pozitif seyirde, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının bozulmadığını ve Çin'in anlaşma şartlarına uymaya devam edeceğini umduğunu belirtti.
16:53115.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 710,65
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:536,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
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6,8614
En Düşük
6,8383
16:537,7710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0624
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:53388,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,47
|Açılış
|: 388,75
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,85
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|44.379.807
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.539.206
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|17.793.133
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.778.733
|% 9,85
|
|YKGYO
|4,26
|120.049.833
|% 9,79
|
|EGCEY
|1,30
|784.393
|% -6,47
|
|BAYRK
|8,87
|38.388.044
|% -3,27
|
|BMELK
|4,50
|134.712
|% -2,60
|
|YKSLN
|10,99
|42.137.272
|% -2,31
|
|CASA
|21,50
|4.185
|% -2,18
|
|OYAKC
|6,78
|264.526.159
|% 0,15
|
|IHLGM
|1,52
|129.532.713
|% 1,33
|
|SOKM
|13,05
|121.178.389
|% 1,08
|
|BERA
|4,27
|49.034.408
|% 1,43
|
|SMART
|8,70
|46.985.128
|% 1,64
|
|AKBNK
|6,15
|389.432.450
|% -0,32
|
|AFYON
|3,15
|141.668.245
|% -0,32
|
|AKENR
|1,39
|46.077.042
|% 1,46
|
|AGYO
|2,05
|24.591.168
|% 1,99
|
|ALARK
|5,66
|62.691.866
|% 1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5397
|8,5826
|% 0,35
|
|Frank
|7,2382
|7,2818
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|8,50
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.534
|10,90
|
|Tam
|2.587
|2.598
|11,20
|
|Yarım
|1.260
|1.271
|5,50
|
|Çeyrek
|632
|636
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,05
|
|B. Petrol
|43,46
|43,46
|0,38
|
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