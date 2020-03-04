New York borsası, ABD`de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden`ın yarışı önde götürdüğü "Süper Salı" sonrası, çarşamba gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
04.03.2020 18:10
Son güncelleme : 04.03.2020 18:10
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,59 artışla 26.383,68 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi, yüzde 2,09 artarak 3.060,70 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 1,91 artışla 8.834,10 puandan işlem görmeye başladı.
Endeksler, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indirim kararına rağmen, salı gününü düşüşle tamamlamıştı.
Analistler, bugün piyasalardaki yukarı yönlü harekette eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın "Süper Salı"daki zaferinin etkili olduğunu, bir diğer Demokrat aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders'e göre daha iş ortamı dostu olarak görüldüğünü belirtiyor.
ABD'de 14 eyalette ön seçimlerinin yapıldığı Süper Salı'da şu ana kadar sonuçları açıklanan 11 eyaletin 8'inde Joe Biden kazandı, ön seçimlerin şu ana kadarki favori ismi Bernie Sanders 3 eyaleti önde tamamladı.
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