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Otomatik vites satışları `gaza` bastı

04.06.2020 11:15

Son güncelleme : 04.06.2020 11:15
Türkiye otomotiv pazarında bu yılın ilk 5 ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,07 artış gösterdi.



AA

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği  verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın  ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95  adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020'nin ilk 5 ayında  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde  kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567  adede ulaştı.

2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.

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Mayıs sonunda otomobil pazarı segmentine göre, pazarın yüzde 84,1'ini  vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 88 bin 84 adetle yüzde 60,1 pay, B segmenti  otomobiller 34 bin 556 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde  tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 payla SUV, yüzde 22,8 payla da HB  otomobiller takip etti.

OTOMATİK VİTES OTOMOBİL SATIŞLARI YÜKSELİŞTE

Öte yandan, bu dönemde otomatik şanzımanlı araç satışlarındaki  yükseliş dikkati çekti.

Bu yılın mayıs ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller, 102 bin  514 adetlik satışla yüzde 70, manuel şanzımanlı otomobiller de 44 bin 14 adetle  yüzde 30 pay aldı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin  payı yüzde 65,52 olurken, 78 bin 854 adetlik satış belirlenmişti.

Böylece bu yılın ilk 5 aylık döneminde  otomatik şanzımanlı  otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 70'e yükselirken, otomatik  şanzımanlı otomobil satış adetleri de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,07  artış gösterdi.




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