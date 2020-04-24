Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 22,03 dolardan işlem görüyor.
Petrol kaç dolardan işlem görüyor?
24.04.2020 09:07
Son güncelleme : 24.04.2020 09:07
AA
Dün 22,70 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 21,33 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,28 artışla 22,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 17,18 dolardan alıcı buldu.
Asya'da petrol alımının artması nedeniyle küresel petrol talebinde canlanma yaşandığı ve bunun Brent petrolün fiyatını yukarı yönlü etkilediği kaydediliyor.
Uzmanlar, 22 dolar seviyesinin aşılmaması durumunda fiyatlarda aşağı yönlü eğilimin sürebileceğini ifade ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 23,40 ile 24,20 dolar aralığının direnç, 21,42 ile 20,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0407
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9853
En Düşük
6,9413
18:057,5185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0289
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5238
En Düşük
7,4769
18:05386,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,29
|Açılış
|: 386,88
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
387,75
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|MEMSA
|0,29
|365.203
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|PETKM
|3,43
|209.966.922
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5828
|8,6258
|% 0,41
|
|Frank
|7,1092
|7,1520
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8497
|1,8590
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-7,27
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.540
|2,30
|
|Tam
|2.543
|2.606
|2,30
|
|Yarım
|1.239
|1.272
|1,10
|
|Çeyrek
|621
|636
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|22,21
|22,21
|0,88
|