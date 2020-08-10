Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

10.08.2020 11:55

Son güncelleme : 10.08.2020 11:55
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 44,89 dolardan işlem görüyor.



AA

Cuma günü 45,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü  44,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 11.40  itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 44,89 dolardan işlem gördü. Aynı  dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,80 dolardan alıcı  buldu.

Suudi Aramco'nun Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, pazar günü yaptığı  açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin  ekonomik veriler üzerinde olumlu etki yaratacağını ve bunun da Asya'da petrol  talebinin artmasına neden olacağını öngördüğünü ifade etmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Irak'ın geçen hafta  ağustos ayında üretimlerinden daha fazla kesinti yapacağını açıklaması da  fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı  haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Ağustos  haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 176'ya geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 44,69 ile 44,48 dolar aralığının direnç,  45,01 ile 45,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:401.065
Değişim :  0,37% |  3,92
Açılış :  1.056  
Önceki Kapanış :  1.061  
En Yüksek
1.070 En Düşük
1.039
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 3,19 183.750 % 10,00  
POLTK 169,40 328.626 % 10,00  
ISBIR 1.427,80 127.074 % 10,00  
DARDL 13,75 1.914.481 % 10,00  
TMSN 7,38 46.306.778 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5619 9,6099 % 0,79  
Frank 7,9952 8,0433 % 0,47  
Riyal 1,9532 1,9630 % 0,77  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.033 2.033 -2,20  
Altın Gr. 480 480 2,72  
Cumhuriyet 3.235 3.284 20,00  
Tam 3.217 3.300 -121,39  
Yarım 1.555 1.596 -58,72  
Çeyrek 780 798 -29,36  
Gümüş.Ons 28,30 28,34 0,01  
Gümüş Gr. 6,69 6,69 0,05  
B. Petrol 44,91 44,91 0,51  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru