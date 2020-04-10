Brent petrolün varil fiyatı, Avrupa ülkeleri ve ABD`de "paskalyadan önceki cuma" (Good Friday) tatili sebebiyle bugün kapalı olan piyasalarda 31,82 dolar seviyesinde bulunuyor.
Petrol ne kadar oldu?
10.04.2020 09:53
Son güncelleme : 10.04.2020 09:53
AA
Dün 33,87 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 32,84 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,1 düşüşle 31,82 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 23,21 dolar seviyesindeydi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında dün başlayan toplantıdan bu sabah karar çıktı. Toplantıda OPEC olarak bilinen grubunun toplam üretim miktarını 1 Mayıs-30 Haziran arasında günlük 10 milyon varil azaltma kararı alındı.
Söz konusu kesinti miktarının piyasalar tarafından beklenen günlük 15-20 milyon varilden az olması ve küresel ham petrol stoklarındaki artışın süreceği beklentisi, fiyatlar üzerinde baskı kuruyor.
Bu yılın ikinci çeyreğinde küresel petrol arzının günlük 15 milyon varil artması öngörülürken ABD, Norveç ve Brezilya gibi OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol üretimlerini düşürmemesi halinde, dünya genelinde ham petrol stoklarında kapasite kalmama riski bulunuyor.
Brent petrolde teknik olarak 32,05 ile 32,45 dolar aralığının direnç, 31,65 ile 31,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,08
|41.223.514
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,08
|39.920.951
|% 0,00
|
|VAKKO
|4,13
|17.362.741
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,63
|506.242.624
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,08
|41.223.514
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,08
|39.920.951
|% 0,00
|
|VAKKO
|4,13
|17.362.741
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,63
|506.242.624
|% 0,00
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 0,00
|
|THYAO
|9,74
|990.690.118
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 0,00
|
|ASELS
|25,18
|893.663.011
|% 0,00
|
|PGSUS
|46,68
|707.732.002
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 0,00
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 0,00
|
|TSKB
|0,97
|127.365.210
|% 0,00
|
|ECILC
|4,52
|600.137.275
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2878
|8,3294
|% 0,07
|
|Frank
|6,8774
|6,9188
|% 0,15
|
|Riyal
|1,7674
|1,7763
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
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|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
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