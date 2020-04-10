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Petrol ne kadar oldu?

10.04.2020 09:53

Son güncelleme : 10.04.2020 09:53
Brent petrolün varil fiyatı, Avrupa ülkeleri ve ABD`de "paskalyadan önceki cuma" (Good Friday) tatili sebebiyle bugün kapalı olan piyasalarda 31,82 dolar seviyesinde bulunuyor.



AA

Dün 33,87 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 32,84  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa  göre yüzde 3,1 düşüşle 31,82 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil  fiyatı ise 23,21 dolar seviyesindeydi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında dün başlayan toplantıdan bu sabah karar çıktı. Toplantıda OPEC olarak bilinen grubunun toplam üretim miktarını 1 Mayıs-30 Haziran arasında  günlük 10 milyon varil azaltma kararı alındı.

Söz konusu kesinti miktarının piyasalar tarafından beklenen günlük 15-20 milyon varilden az olması ve küresel ham petrol stoklarındaki artışın  süreceği beklentisi, fiyatlar üzerinde baskı kuruyor.

Bu yılın ikinci çeyreğinde küresel petrol arzının günlük 15 milyon  varil artması öngörülürken ABD, Norveç ve Brezilya gibi OPEC  üyesi olmayan ülkelerin petrol üretimlerini düşürmemesi halinde, dünya genelinde ham petrol  stoklarında kapasite kalmama riski bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 32,05 ile 32,45 dolar aralığının direnç,  31,65 ile 31,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.






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Gümüş Gr. 3,31 3,31 0,01  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05  
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