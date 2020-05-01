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Petrol ne kadar oldu?

01.05.2020 09:48

Son güncelleme : 01.05.2020 09:48
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 26,86 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 25,76 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 25,27  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.21 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 6,29 artışla 26,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19,34 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki  OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararının bugün  itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlaması, fiyatların yukarı yönlü  hareketlenmesine neden oldu. Anlaşmaya göre, bu ülkeler toplam ham petrol  üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltacak.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından dün açıklanan verilere  göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarının beklentilerin altında artması da  fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi. EIA'ya göre ülkedeki ticari ham  petrol stokları geçen hafta 9 milyon varil (yüzde 1,7) artışla 527,6 milyon  varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 10,6 milyon varil artacağı  yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 27,09 ile 27,66 dolar aralığının direnç, 26,52 ile 25,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.






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