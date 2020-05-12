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Petrol ne kadar oldu?

12.05.2020 09:56

Son güncelleme : 12.05.2020 09:56
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 29,85 dolardan işlem görüyor.



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Dün 30,11 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,63  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.40 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 29,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 24,52 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, Suudi Arabistan’ın 1 Mayıs'ta başlanan kesintilere ek olarak  üretimini 1 milyon varil azaltacağını ve diğer bazı üreticilerin de benzer  kesintilere gideceklerini açıklamalarıyla birlikte az da olsa toparlanma eğilimi  gösteriyor.

Dünya genelinde ülkelerin, corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele  tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırmaya çalışmaları da fiyatları  destekleyici etki oluşturuyor.

Uzmanlar, piyasadaki petrol arz fazlasının fiyatların hızla  yükselmesine engel olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü  (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1  Mayıs'tan itibaren günlük ham petrol üretimlerini 9,7 milyon varil azaltma  kararını uygulamaya başlamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 29,94 ile 30,16 dolar aralığının direnç,  29,72 ile 29,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.





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