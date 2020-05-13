Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 29,51 dolardan işlem görüyor.
Petrol ne kadar oldu?
13.05.2020 09:48
Son güncelleme : 13.05.2020 10:00
AA
Dün 30,73 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,98 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,51 azalışla 29,51 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,59 dolardan alıcı buldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 7,6 milyon artışla 526,2 milyon varile yükseldi.
Küresel petrol fiyatları, ABD petrol stoklarının yükselmesi ve ikinci dalga corona virüs (Kovid-19) salgını endişeleri dolayısıyla geriledi.
Uzmanlar, bazı ülkelerin daha fazla üretim kesintisi yapacağını açıklamasının, küresel petrol fiyatlarında sert düşüşlerin görülmesini engelleyen faktör olduğunu belirtiyor.
Suudi Arabistan, 1 Mayıs'ta başlanan kesintilere ek olarak üretimini 1 milyon varil azaltacağını ilan etmiş ve diğer bazı üreticiler de benzer kesintilere gideceklerini açıklamışlardı.
Petrol piyasalarında bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) nisan verilerini içeren petrol raporu takip edilecek.
Brent petrolde teknik olarak 29,55 ile 29,83 dolar aralığının direnç, 29,27 ile 28,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|BIMAS
|51,75
|320.562.231
|% 2,46
|
|DGGYO
|5,17
|5.896.872
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 0,00
|
|KARSN
|1,74
|162.965.891
|% 0,00
|
|MARTI
|1,01
|28.765.109
|% 0,00
|
|DGGYO
|5,17
|5.896.872
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 0,00
|
|KARSN
|1,74
|162.965.891
|% 0,00
|
|MARTI
|1,01
|28.765.109
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 0,00
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 0,00
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 0,00
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5756
|8,6186
|% 0,27
|
|Frank
|7,1868
|7,2301
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8565
|1,8658
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|0,52
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.512
|1,60
|
|Tam
|2.537
|2.577
|1,60
|
|Yarım
|1.238
|1.260
|0,80
|
|Çeyrek
|619
|630
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
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|B. Petrol
|29,58
|29,58
|-0,40
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