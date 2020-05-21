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Petrol ne kadar oldu?

21.05.2020 09:39

Son güncelleme : 21.05.2020 09:39
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 36,61 dolardan işlem görüyor.



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Dün 36,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 35,75  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.20 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 2,40 artışla 36,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 34,31 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 5 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 526,5 milyon varile  gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,1 milyon varil artacağı  yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 700 bin varil düşüş  göstermişti.

Böylece, ülkenin ticari ham petrol stokları 15 hafta üst üste  yükseldikten sonra ikinci kez gerilemiş oldu. Küresel petrol fiyatlarının yükselişinde ABD ticari ham petrol  stoklarının gerilemesi etkili oldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve iş birliği yapan  OPEC dışı ülkelerin petrol üretimindeki kesintilerinin işe yaradığı algısının  piyasalar üzerinde olumlu etkisinin olduğunu belirtiyor.

Ancak talep yönünde hızlı bir canlanma beklentisinin olmaması küresel  petrol fiyatlarının yükselmesini sınırlayan bir etken olarak gözüküyor.

Brent petrolde teknik olarak 36,68 ile 38,76 dolar aralığının direnç,  34,60 ile 32,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




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