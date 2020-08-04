Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Petrolün varili kaç dolar oldu?

04.08.2020 09:19

Son güncelleme : 04.08.2020 09:19
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 43,76 dolardan işlem görüyor.



AA

Dün 44,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,15  dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.00 itibarıyla  kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 43,76 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda  Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,67 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısında görülen  artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz  etkilerken, ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19  vaka sayısı 18 milyonu aşarken, can kaybı 700 bine yaklaştı. ABD 4,7 milyonu aşan  vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya yaklaşık 2,7 milyon vaka  sayısıyla ikinci ve Hindistan 1,8 milyon vaka sayısıyla üçüncü durumda bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,83 ile 43,94 dolar aralığının direnç,  43,72 ile 43,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade  ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:351.127
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.137  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.137 En Düşük
1.125
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,51 126.167.709 % 0,00  
CEMAS 1,66 7.517.883 % 0,00  
GARAN 7,02 631.906.436 % 0,00  
ALBRK 1,59 23.013.502 % 0,00  
ASELS 35,26 677.502.245 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0881 9,1337 % 0,32  
Frank 7,5676 7,6132 % 0,35  
Riyal 1,8539 1,8632 % 0,37  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.975 1.976 -1,35  
Altın Gr. 443 443 1,27  
Cumhuriyet 2.906 2.958 8,00  
Tam 2.993 3.045 8,30  
Yarım 1.453 1.484 4,00  
Çeyrek 729 744 2,00  
Gümüş.Ons 24,32 24,36 0,03  
Gümüş Gr. 5,46 5,47 0,03  
B. Petrol 43,77 43,77 -0,38  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru