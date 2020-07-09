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Piyasalar yön arayışında

09.07.2020 09:17

Son güncelleme : 09.07.2020 09:17
Küresel piyasalarda, yatırımcıların salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerinin fiyatlanmasıyla dalgalı seyir izlenirken, bugün hareketlenen veri takvimiyle yön arayışının devam edeceği öngörülüyor.



AA

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 12  milyonu aşarken, salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı ise 550  bine yaklaştı. Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya  devam eden ABD'deki vaka sayısı 3 milyon 123 bine çıktı. Ülkenin Teksas ve  Florida eyaletlerinde vaka sayılarındaki hızlı yükseliş de sürdü. Çin'de de 9  yeni vaka tespit edildi.

Jeopolitik tarafta Libya ve Suriye meselelerine dair haber akışı  artarken, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tırmandıran gelişmeler de art arda  yaşanmaya başladı. Çin, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılmasının  uluslararası çabaları baltaladığını ve gelişen ülkeleri ciddi etkileyeceği  uyarısında bulundu. Çin ayrıca, ABD'nin Rusya ile yürütülen nükleer silahların  karşılıklı azaltılmasına ilişkin müzakerelere Pekin yönetiminin de katılması  çağrısına olumsuz yanıt verdi.

Jeopolitik risk algısı ve salgında ikinci dalga endişelerinin  ortasında yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altının onsu dün Eylül 2011'den  bu yana ilk kez 1.800 doların üzerini görmesinin ardından bugün 1.812 dolar  seviyelerinden alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün 43 doların üzerini görmesinin  ardından bugün yatay seyrediyor.

New York borsasında ise yatırımcıların gelecek hafta açıklanmaya  başlayacak ve çift haneli daralmaların beklendiği şirket bilançoları ile en  kötünün geride kalacağı beklentilerini fiyatladığı görüldü. Özellikle teknoloji  şirketleri hızlı yükselişler kaydederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500  endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Dolar endeksi dün  96,4-97,0 bandında hareket etmesinin ardından bugün 96,3 seviyelerine  geriledi.

Avrupa tarafında dün İngiliz hükümeti, koronavirüs salgınının ardından  ekonominin yeniden canlandırılması için 30 milyar sterlin seviyesindeki yatırım  planını açıkladı. Buna karşın, küresel ekonominin toparlanmasına yönelik  beklentilerin olumsuz yönde değişmesi nedeniyle pay piyasalarında negatif bir  seyir izlenirken, dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,97, İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.  Avro/dolar paritesi ise dün 1,1350 seviyesini test etmesinin ardından bugün  yükselişini sürdürerek 1,1360 seviyelerine yükseldi.

Asya tarafında bugün Japonya'da çekirdek makine siparişlerinin aylık  bazda düşüş beklentilerinin aksiye yükseliş kaydederken, Çin'de de enflasyon  önceki aya kıyasla hafif yükseliş görüldü. Pozitif verilerin ardından kapanışa  yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini 8. işlem gününe taşıyarak yüzde  1,3 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,6 artış kaydetti.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 120.000 puanın  üzerine çıkarak 5,5 ayın en yüksek seviyesini görürken, bankacılık hisseleri  öncülüğünde gelen satışlarla günü yüzde 0,52 değer kaybıyla 118.712,51 puandan  tamamladı. Dolar/TL ise bir süredir içinde bulunduğu 6,84-6,87 bandındaki  hareketini sürdürdü.

Analistler, dünya çapında kovid-19 vaka sayısındaki artışın ekonomik  toparlanmayı geciktirip geciktirmeyeceğine dair değerlendirmeleri etkileyen  gelişmelerin ve belirsizliklerin, piyasalarda yön arayışı ve bu paralelde dalgalı  seyrin sürmesine neden olduğunu  söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıya dair haber  akışının izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Çin'de enflasyon,  Almanya'da dış ticaret verileri, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini  bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde  kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme  gelebileceğini aktararak, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade  etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, mayıs ayı dış ticaret ve ödemeler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, mayıs ayı toptan eşya stokları




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 4,62 26.917.758 % 10,00  
KENT 833,80 34.591.465 % 10,00  
PKENT 228,90 2.159.175 % 10,00  
MRSHL 89,75 26.298.949 % 9,99  
PEKGY 10,68 5.306.241 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6408 8,6842 % 0,21  
Frank 7,2947 7,3386 % 0,22  
Riyal 1,8236 1,8328 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 3,34  
Altın Gr. 400 400 1,03  
Cumhuriyet 2.588 2.611 5,40  
Tam 2.664 2.679 5,60  
Yarım 1.294 1.310 2,70  
Çeyrek 647 656 1,40  
Gümüş.Ons 18,84 18,88 0,14  
Gümüş Gr. 4,16 4,16 0,03  
B. Petrol 43,20 43,20 -0,10  
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