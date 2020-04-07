Avrupa Birliği (AB) elektrik üretim sektörünün sera gazı emisyonu geçen yıl 2018`e kıyasla yüzde 12 azalışla rekor seviyede geriledi.
Rapor açıklandı: AB`de rekor seviyede düştü!
07.04.2020 16:20
Son güncelleme : 07.04.2020 16:20
AA
Avrupa elektrik piyasalarına ilişkin 2019'un son çeyreğini kapsayan Avrupa Komisyonu raporuna göre, birlik kapsamında kömür ve linyit dahil katı yakıtlardan elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalışla 39 teravatsaate geriledi.
Söz konusu dönemde, 2018'in son çeyreğinde toplam yüzde 42 olan katı yakıtlar, doğal gaz ve petrolün üretimdeki payı ise yüzde 39'a düştü. Geçen yılın Aralık ayında elektrik üretiminde fosil kaynakların payının yüzde 35'in altına inmesiyle, şimdiye kadarki en düşük Aralık ayı rakamı gerçekleşti.
AB elektrik piyasasında, 2018'in son çeyreğinde yüzde 31 olan yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı ise 2019'un aynı döneminde rekor seviyedeki hidroelektrik ve rüzgar enerjisi üretimiyle yüzde 35'e yükseldi. Söz konusu artışla, yenilenebilir enerjide şimdiye kadarki en yüksek dördüncü çeyrek oranına ulaşılmış oldu.
AB genelinde katı yakıtlardan elektrik üretiminin azalmasıyla, doğal gazdan elektrik üretiminde de kısmi bir yükseliş görüldü. Geçen yılın son çeyreğinde doğal gazdan elektrik üretiminde 9 teravatsaat artışla yüzde 5'lik yükseliş kaydedildi.
Söz konusu dönemde nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payı ise yüzde 25 ile sabit kaldı.
Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle elektrik talebinde 7 teravatsaatlik düşüş meydana geldi. Böylece, elektrik sektörünün sera gazı emisyonu miktarı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimindeki artış ve kömürden doğal gaza geçiş eğilimi sonucunda, geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 12 azalışla rekor düşüş gösterdi.
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