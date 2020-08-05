Reel efektif döviz kuru endeksi, temmuzda TÜFE bazında 0,70 puan azalarak 68,52`ye indi.
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
05.08.2020 14:54
Son güncelleme : 05.08.2020 14:58
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 0,70 puan azalışla 68,52'ye düştü. Endeks, haziranda 69,22 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,21 puan azalarak 77,77'den 77,56'ya geriledi.
Türk lirasının değeri, temmuzda 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 6,48 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 5,13 puan azaldı.
14:421.090
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.095
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|Önceki Kapanış
|: 1.087
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En Düşük
1.066
14:427,0319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1330
|Açılış
|: 7,1130
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|Önceki Kapanış
|: 7,0650
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7,0371
En Düşük
6,8794
14:428,3672
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
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|Açılış
|: 8,3750
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|Önceki Kapanış
|: 8,2450
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En Düşük
8,1274
14:42461,11
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
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|Açılış
|: 461,11
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|Önceki Kapanış
|: 446,94
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461,39
En Düşük
445,98
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|TRKCM
|3,96
|411.681.280
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|28.519.738
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.497.408
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.565.904
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.389.615
|% 9,91
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|859.865
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|17.296.661
|% -9,99
|
|SISE
|6,15
|1.456.493.487
|% 6,96
|
|EKGYO
|2,06
|1.102.821.394
|% -3,29
|
|GARAN
|6,79
|964.061.971
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,84
|774.081.476
|% 2,16
|
|ASELS
|17,03
|609.222.779
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,06
|1.102.821.394
|% -3,29
|
|KRDMD
|2,84
|774.081.476
|% 2,16
|
|SISE
|6,15
|1.456.493.487
|% 6,96
|
|TSKB
|1,11
|171.375.785
|% 0,91
|
|GARAN
|6,79
|964.061.971
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1996
|9,2458
|% 2,56
|
|Frank
|7,7001
|7,7465
|% 2,58
|
|Riyal
|1,8669
|1,8763
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.042
|22,75
|
|Altın Gr.
|461
|461
|13,77
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.058
|73,90
|
|Tam
|3.110
|3.149
|78,40
|
|Yarım
|1.510
|1.539
|42,90
|
|Çeyrek
|757
|771
|20,40
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,10
|0,33
|
|B. Petrol
|45,92
|45,92
|1,49
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