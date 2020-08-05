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Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

05.08.2020 14:54

Son güncelleme : 05.08.2020 14:58
Reel efektif döviz kuru endeksi, temmuzda TÜFE bazında 0,70 puan azalarak 68,52`ye indi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici  verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında  temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 0,70 puan azalışla 68,52'ye düştü. Endeks,  haziranda 69,22 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,21  puan azalarak 77,77'den 77,56'ya geriledi.

Türk lirasının değeri, temmuzda 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında  6,48 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 5,13 puan azaldı.




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