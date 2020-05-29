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Rusya ekonomisi daraldı

29.05.2020 08:52

Son güncelleme : 29.05.2020 09:33
Rus ekonomisi nisan ayında yüzde 12, bu yılın ocak-nisan döneminde ise yüzde 1,9 küçüldü.



AA

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan “Ticari  Faaliyetlerin Görünümü” adlı raporda, mart ayında yüzde 0,8 büyüyen Rus  ekonomisinin geçen ay yüzde 12 küçüldüğü belirtildi.

Rus ekonomisinin yılın ilk dört ayında ise yüzde 1,9 küçüldüğünün  kaydedildiği raporda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede  alınan önlemler ve yabancı ülkelerin ekonomik durumlarında yaşanan düşüş  nedeniyle Rus sanayi ve hizmet sektörlerindeki durumun kötüleştiği ifade edildi.

Nisan ayında en büyük düşüşün, ekonominin tüketici talebine odaklanan  sektörlerinde gözlendiği bilgisine yer verilen raporda, nüfusa sağlanan ücretli  hizmetlerin hacminin nisanda yıllık bazda yüzde 37,9 düştüğüne işaret edildi.

Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçüleceği tahmininde bulunan Rusya  Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2021 ise yüzde 2,8 büyüme bekliyor.  




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