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Sakarya`da üretilen 72 bin 116 aracın yüzde 85`i ihraç edildi

30.05.2020 11:32

Son güncelleme : 30.05.2020 11:32
Sakarya`da ocak-nisan döneminde üretilen 72 bin 116 aracın yüzde 85`ine denk gelen 61 bin 156`sı yurt dışına satıldı.



AA

İhracatta İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in  ardından 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya'dan yılın ilk 4 aylık döneminde 137  ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 352 milyon 262 bin dolar ihracat  gerçekleştirildi.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi  maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları endüstrisiyle dikkatleri üzerine  çeken kentte en çok ihracat, 1 milyar 222 milyon 611 bin dolarla otomotiv  endüstrisinde yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-nisan  döneminde traktör de dahil üretilen 360 bin 759 araçtan 290 bin 990'ı yurt dışına  satıldı.

Bunda yüzde 21'lik oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 72  bin 116 aracın yüzde 85'ine denk gelen 61 bin 156'sını ihraç etti.

GÜNDE 589 ARAÇ BANTTAN İNDİ

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu  kentte, ilk 4 aylık dönemde 64 bin 3 otomobil, 44 kamyonet, 123 otobüs, 211  midibüs, 7 bin 735 traktör olmak üzere toplam 72 bin 116 araç üretildi. 

Bu rakamla söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde  19,9'unun yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 589 aracın 505'i ihraç  edildi.

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini  korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı. 

CORONA VİRÜS ÜRETİM VE İHRACATI YAVAŞLATTI

Öte yandan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de  görülmesiyle kentte bulunan otomotiv firmaları tarafından bazı tedbirler alındı.  Bu kapsamda söz konusu firmalar mart ayı içerisinde üretimi geçici süreliğine  durdurma kararı aldı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle nisan ayında üretim yapmayan Toyota  Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başladı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın ilk 3 aylık döneminde  64 bin 3 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretmiş,  bunun yüzde 89,3'üne denk gelen 57 bin 185'ini ihraç etmişti.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da corona virüs  salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, 25 Mart'ta  üretim faaliyetlerine ara verme kararı aldı.

Bu ay içerisinde yeniden üretime başlayan Otokar, ocak-nisan döneminde  ürettiği 378 aracın 208'ini yurt dışına sattı. Yılın ilk 4 aylık döneminde 7 bin 735 traktör üreten TürkTraktör ise 3  bin 763 aracını ihraç etti.




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