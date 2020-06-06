Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısına tat vermedi

06.06.2020 11:33

Son güncelleme : 06.06.2020 11:33
Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, geçen ay hisse senedi piyasalarında yatırımcısına tat vermedi.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, ocak, şubat, mart ayında hisse  senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettiren, nisan ayında ise toparlanma  eğilimine giren dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri  mayıs ayında yatırımcısını fazla sevindiremedi.

Hisse senedi piyasalarında mayıs ayında söz konusu şirketlerin 6'sı  kaybettirirken, 4'ü de kazandırdı

Analistler, bu yılın  hisse senedi piyasalarında işlem gören savunma  ve havacılık şirketleri için zor bir dönem olduğunu belirti. Savunma ve havacılık  hisselerinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının talebi  azaltacağı,sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair  endişelerle olumsuz etkilendiğini ifade eden analistler, yılın ilk çeyreğinde  salgın nedeniyle hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişelerin  de hisse fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktardı.

ABD'li General Dynamics'in hisseleri mayıs ayında yatırımcısına yüzde  12,4 kazandırdı. Analistler, General Dynamics'in zor bir yıl geçirdiğini ancak  birçok operasyonunun da Kovid-19'dan kayda değer derecede etkilenmediğini  belirterek, şirketin özellikte denizaltı tarafında güçlü olduğunu dile getirdi.

Boeing'in hisseleri de yüzde 3,4 yükseldi. Şirket geçen ay ocak ayında  durdurduğu 737 MAX tipi yolcu uçaklarının üretimine tekrar başladığını  duyurmuştu. Analistler, firmanın üretime dönüş kararının, Boeing Üst Yöneticisi  Dave Calhoun’un, 7 bine yakın çalışanın işine son verdiklerini belirten  açıklamasının ardından gelmesine dikkati çekti.

Mayıs ayında ABD'li şirketler L3 Harris Technologies'in hissesi yüzde  3, Northrop Grumman'ın hissesi de 1,4 değer kazandı.

Analistler, ABD hükümetinin savunma ve havacılık tarafına önem  verdiğini şirketlerin hükümet tarafından hayata geçirilen projelerde yer  almasının ve yapılan anlaşmaların ABD merkezli savunma ve havacılık şirketlerinin  hisselerini genel anlamda olumlu etkilediğini aktardı.

Söz konusu dönemde İtalyan Leonardo şirketi yatırımcısına yüzde 11  kaybettirdi. İtalya'nın Avrupa'da Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkelerden bir  tanesi olması ve şirketin geçen ay açıkladığı bilançosunun beklentilerden kötü  gelmesi, hisse performansını olumsuz etkiledi.

İngiliz BAE Systems'in hisseleri, yüzde 2,4 azaldı. Yılbaşından bu  yana hisse senedi piyasalarında savunma ve havacılık  şirketlerinin üzerindeki  satış baskısıyla şirketin hisseleri değer kaybetmeye devam etti. Şirket geçen ay  da yatırımcısına yüzde 2,6 kaybettirmişti.

Airbus'ın hisseleri ise söz konusu dönemde yüzde 2, Fransız Thales'in  hisseleri yüzde 0,5, ABD'li Raytheon Technologies'in hisseleri yüzde 0,4, F-35  savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in hisseleri de yüzde 0,2 azalış  kaydetti.

ŞİRKETLER YILLIK BAZDA KAYBETTİRDİ

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri hisse senedi  piyasalarında yılın 5 ayında kötü bir performans sergiledi. Şirketler, söz konusu  dönemde yatırımcısına kaybettirdi.

Söz konusu dönemde, sadece  L3 Harris Technologies yatırımcısına yüzde  0,8 kazandırırken, Lockheed Martin yüzde 0,2,  Northrop Grumman yüzde 2,5, BAE  Systems yüzde 12,1, General Dynamics yüzde 16,7, Thales yüzde 25,7, Raytheon  Technologies yüzde 31,5, Leonardo yüzde 46,4, Boeing yüzde 55,2, Airbus yüzde  56,5 kaybettirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.022
Değişim :  0,44% |  484,91
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602 En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 3,96 284.882 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
MAALT 79,75 41.852.748 % 10,00  
GEREL 4,63 275.111.094 % 9,98  
KARTN 493,50 38.215.893 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5469 8,5898 % 0,79  
Frank 7,0042 7,0464 % -0,48  
Riyal 1,7963 1,8053 % 0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.686 -28,53  
Altın Gr. 367 367 -5,43  
Cumhuriyet 2.381 2.417 -30,20  
Tam 2.451 2.495 -23,80  
Yarım 1.196 1.212 -17,00  
Çeyrek 598 606 -8,60  
Gümüş.Ons 17,39 17,46 -0,28  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 -0,05  
B. Petrol 41,95 41,95 1,97  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru