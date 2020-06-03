Serbest döviz fonlarından kesinti (tevkifat) oranı yüzde 15`e yükseltildi ve karar bugün yürürlüğe girdi.
Serbest döviz fonlarından kesinti oranı yüzde 15`e çıktı
03.06.2020 09:31
Son güncelleme : 03.06.2020 09:31
DHA
Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan "kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına" ilişkin kararnamede değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre, "borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifatlar"da, serbest döviz fonlarından kesinti oranı yüzde 15 olacak.
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|% 2,36
|
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|Satış
|%
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