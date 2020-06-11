Starbucks paket servis stratejisine geçiş ile 400 şubesini kapatıyor.
Starbucks 400 şubesini kapatıyor
11.06.2020 10:34
Son güncelleme : 11.06.2020 10:41
Starbucks yüzlerce Kuzey Amerika şubesini cafe modelinden sadece paket servis yapılacak şekilde düzenliyor.
Starbucks'tan yapılan açıklamada, "Bu yeniden düzenleme zaman içinde farklı konumlarda daha fazla sayıda yeni, yeniden yapılandırılmış mağazaların açılması ile bağlantılı olarak önümüzdeki 18 ay boyunca 400'e yakın şubenin kapatılmasını içerecektir" denildi.
Starbucks, perakende stratejisinin "müşteri deneyimini geliştirmek, perakende varlığımızı genişletmek ve gelecek için karlı bir büyüme sağlamak" üzerine tasarlandığını söyledi.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 109.374
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|Önceki Kapanış
|: 109.779
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109.691
En Düşük
108.956
10:256,7926
En Yüksek
|Değişim
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|: 6,8110
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,17%
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|: 7,7250
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 0,13%
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|Açılış
|: 379,19
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|Önceki Kapanış
|: 378,71
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379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|1.348.651
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|19.896.093
|% 9,99
|
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|
|BAYRK
|5,77
|11.725.886
|% 9,90
|
|EGCYO
|1,81
|569.862
|% 9,70
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|44.525
|% -7,05
|
|KUTPO
|25,30
|173.626
|% -6,64
|
|TSGYO
|3,49
|625.595
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,97
|218.293.462
|% 1,03
|
|ASELS
|32,50
|202.544.520
|% 0,93
|
|KRDMD
|2,71
|168.108.797
|% 1,12
|
|IHLGM
|1,62
|144.079.139
|% 6,58
|
|GARAN
|8,10
|143.944.775
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,97
|218.293.462
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,62
|144.079.139
|% 6,58
|
|KRDMD
|2,71
|168.108.797
|% 1,12
|
|TSKB
|1,20
|40.474.873
|% 0,84
|
|GUSGR
|3,88
|97.662.222
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5781
|8,6212
|% -0,34
|
|Frank
|7,1739
|7,2171
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8042
|1,8133
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-4,12
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.481
|-1,50
|
|Tam
|2.528
|2.553
|2,40
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|1,20
|
|Çeyrek
|617
|623
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,88
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-1,43
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