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Şubatta 671 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

22.04.2020 08:53

Son güncelleme : 22.04.2020 08:53
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca şubat ayında 671 yatırım teşvik belgesi verildi.



AA

Bakanlığın, Şubat 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi  Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şubatta 671 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge  verilen projelerin sabit yatırım tutarı 12 milyar 640 milyon 34 bin 123 lira  olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 22 bin 71 kişinin  istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 550 milyon 934 bin 755 lira olan ve 4  bin 456 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 31 yatırıma ilişkin teşvik belgesi  iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların  sabit yatırım tutarı 5 milyar 490 milyon 638 bin 578 lira, bu firmalarda istihdam  edilen kişi sayısı ise 13 bin 128 oldu.




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