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Temassız ödemeler 3 katına çıktı

07.04.2020 12:52

Son güncelleme : 07.04.2020 12:53
Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, mart ayında kartlı ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi ise yüzde 14 geriledi.



AA

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) mart ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre  mart sonu itibarıyla toplam kart adedi yıllık yüzde 9 artarak 239 milyona ulaştı. 

Kartlı ödeme işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken, nakit  çekim adedi ise geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Aynı dönemde, kartlı ödeme  tutarı önceki yıla kıyasla yüzde 9 artış gösterdi ve toplam 85,5 milyar liraya ulaştı. Nakit çekim tutarı ise yüzde 8 ile bir önceki aya göre daha sınırlı  artarak 81,6 milyar lira oldu.

MARKET-GIDA ÖDEMELERİ ARTTI

Mart ayında kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre en fazla arttığı üç  sektör market-gıda, elektronik eşya ve sağlık-kozmetik oldu. Geçen yılın aynı  dönemine göre market-gıda sektöründe yüzde 44, elektronik eşya ve  sağlık-kozmetikte ise yüzde 16 artış gerçekleşti. Yaşanan salgınla beraber alınan  tedbirlerin de etkisiyle hava yolları ve konaklama sektörlerinde yüzde 42,  seyahat acentelerinde ise yüzde 33 oranında daralma gözlemlendi.

TEMASSIZ ÖDEME YAKLAŞIK 3 KATINA ÇIKTI

Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönemde hızlı, kolay ve hijyenik olan  temassız kartlarla yapılan ödeme adedi, 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık 3  katına çıktı ve 85,8 milyona ulaştı. 18 Mart itibarıyla temassız ödemelerde  şifresiz işlem limitinin 250 liraya yükseltilmesiyle birlikte daha fazla ödemede  temassız ödeme teknolojisi kullanılabilir oldu.

Mart ayında her 5 mağaza içi ödemeden 1'i temassız yapılırken, 2,5  milyon farklı kart ilk kez temassız ödemelerde kullanıldı. Temassız ödemeler  özellikle sosyal izolasyon sürecinin başladığı mart ayının ikinci haftasında  zirve yaparken, en fazla temassız ödeme yapılan sektörler market, restoran ve  sağlık/kozmetik oldu.

3 MİLYON KART İLK KEZ İNTERNETTEN ÖDEMELERDE KULLANILDI

Mart ayında her 5 lira kartlı ödemenin 1 lirası internetten  yapılırken, 3 milyon kart ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı. İnternetten  kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 16,5 milyar  liraya ulaştı.

İnternetten kartlı ödeme tutarında en fazla artış görülen sektörlerin başında ise market-gıda geldi. Market-gıda sektöründe internetten yapılan  ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 katına çıktı ve 1,7 milyar  lira oldu.






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