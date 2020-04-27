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TOBB Nefes Kredisi yeniden devrede

27.04.2020 13:51

Son güncelleme : 27.04.2020 18:01
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi`ni bugün itibarıyla yeniden devreye alıyoruz" dedi.



AA

TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle hayata geçirilen "TOBB Nefes Kredisi"nin tanıtım toplantısı, birlik merkezinde Denizbank  Genel Müdürü Hakan Ateş'in katılımıyla yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşanan tartışmalara değindi.

Birçok ülke henüz salgına gereken cevabı veremezken Türkiye'nin "Ekonomiyi nasıl tekrar normale döndürürüz?" diye tartışmaya başladığına dikkati  çeken Hisarcıklıoğlu, "Salgının bir de ekonomik boyutu var. Birçok küçük işletmemiz haftalardır kapalı durumda. İhracatta, üretimde, hizmetlerde ciddi  sorunlar yaşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın koordinasyonunda başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işletmelerimize, özellikle kamu  bankalarımız tarafından, hızlı bir şekilde KGF kefaletli finansman sağlanmaya başlandı. Vergi ertelemeleri ve kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla birlikte  şirketlerimiz bu zor dönemde yaralarına bir nebze olsun derman bulabildiler." diye konuştu.

Sağlıkta en az sayıda can kaybıyla bu salgın atlatılırken şirketleri  de yaşatarak Kovid-19 sonrası döneme girilmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma  biçimleri değişecek, rekabet daha da hızlanacak. İşte bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden beri TOBB camiası olarak gece  gündüz demeden çalışıyoruz. Özel sektörümüzün yaşadığı sorunları  Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza aktarıyoruz. Çözüm yolları bulmak için  hükümetimiz çabalamaktadır. İşte bu noktada, işletmelerimizin en büyük sorunu  olan finansmanda elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Finansman ihtiyacına  cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla yeniden devreye  alıyoruz."

Hisarcıklıoğlu, daha önce 6 kez "Nefes Kredisi" projeleriyle KOBİ'lere  "nefes" olduklarını anımsatarak, "Şimdi yine üyelerimize nefes olmak için yola  çıkıyoruz. Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi  taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu  projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde  kredi imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"KAMU BANKALARI DA DAHİL OLACAK"

Proje çalışmalarına 1 ay önce başladıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu,  "İlk olarak projemizi Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattık. 'Yürüyün, biz Hazine  destekli KGF kefaletiyle arkanızdayız.' dediler. Ticaret Bakanımızdan proje  için izin istedik, 'Arkanızdayım.' dedi. Oda-borsa başkanlarımıza sorduğumda,  'Tam zamanıdır, yapalım.' dediler. Fikrimizi Denizbank'a açtığımızda, her zaman  olduğu gibi 'Biz varız.' dediler. Denizbank bizi yalnız bırakmadı. Kamu  bankalarımızla görüştük, '2 hafta sonra biz de başlayabiliriz.' dediler. Onların  üzerinde epey proje yürüyor. 2 hafta sonra onlarla da benzerini sizlere duyurmuş  olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu destekler sayesinde 2 ay içinde küçük işletmelere 6 milyar liranın  üzerinde kredi imkanı sağlamış olacakları bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, cirosu  25 milyon liranın altındaki küçük işletmelerin bugünden itibaren üye oldukları  oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine  başvurabileceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, işletmelerin oda ve borsalara gitmesine de gerek  olmadığını ifade ederek, TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak  da belgelerin alınabileceğini dile getirdi.

Yaklaşık 2 hafta sonra şubelerdeki aşırı yığılma bittikten sonra, kamu  bankalarının da projeye katılacağını belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri  kullandı:

"Onlarla birlikte Nefes Kredisi Projemiz daha da güçlenecek. Faiz  oranımız yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek.  Bu tutar illere göre 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişebilecek. Bizim  için önemli olan kısmı şu, 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak.  Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak, krediyi 2021 yılında  12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti  kapsamında olacak."

"ÖZEL BANKANIN SAHİPLENMESİ ÖNEMLİ"

Projeyle küçük işletmelerin rahatlatılacağına dikkati çeken  Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle zor bir dönemde bir özel bankanın bu projeyi en az bizim kadar  sahiplenmesi, bizim için çok önemliydi. Geçtiğimiz günlerde bir çağrım olmuştu,  'Bu dönem kar hesabı yapılacak, müşteri seçilecek bir dönem değil.'  demiştim. Denizbank işte bu çağrımıza, kamu bankaları gibi, olumlu cevap verdi.   Yüzde 7,5 gibi oldukça düşük bir faiz oranıyla özel bankaların da kredi  verebileceğini herkese gösterdi."

"GAYEMİZ KOBİ'LERE YENİDEN NEFES ALDIRMAK"

Denizbank Genel Müdürü Ateş de Hazine ve Maliye Bakanlığının bu  süreçte attığı adımlara işaret ederek, "Biz de Denizbank olarak kendi gücümüz  paralelinde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun inisiyatifi ve KGF öncülüğünde Nefes  Kredisi ile elimizi taşın altına koymaya karar verdik." dedi.

İçinde bulunulan dönemde KOBİ'lerin zorluklar yaşadığını belirten  Ateş, şu değerlendirmede bulundu:

"KOBİ'lere iş yerini açamadığı bu dönemde acil ve zaruri giderlerini  karşılamak üzere nefes olmayı amaçladık. TOBB ve KGF iş birliğiyle yapılan Nefes  Projesi'nin öncü özel bankası olmaktan gururluyuz. Üzerimize düşen sorumluluğu  alıp bu süreci atlatabilmek için yılın tamamında geri ödemesiz 2021 yılında eşit  taksitlerle geri ödenecek 50 bin lira ile 100 bin lira arasında yüzde 7,5 faizli  bir imkanı ortaya getiriyoruz. En büyük gayemiz KOBİ'lerimize yeniden  üretecekleri güne kadar nefes aldırabilmek."

Banka olarak Nefes Kredisi kapsamında ortaya koydukları 3 milyar  liralık finansmanla 40 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefledikleri bilgisini veren Ateş, başvuruda bulunan KOBİ'lerin hızla değerlendirmeye alınacağını ve kredilerin  kendilerine arz edileceğini söyledi.

Ateş, "Milli vazife olarak gördüğümüz bankacılıkta olağanüstü  dönemlerde elimizden gelen gayretle halkımızı ve geniş kesimleri destekleme kararlılığındayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nefes Kredisi'ne ilişkin protokol, Hisarcıklıoğlu ile Ateş tarafından imzalandı.





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