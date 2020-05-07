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`Toparlanmanın anahtarı tek pazar`

07.05.2020 11:37

Son güncelleme : 07.05.2020 11:37
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcsı Luis de Guindos, Avrupa Birliği`nin Covid-19 pandemisi sonrasında "toparlanmanın anahtarı" olarak "tek pazarı" gösterdi.



DHA

Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nin video konferans yöntemiyle düzenlene toplantısında konuşan De Guindos, AB içinde bir "sermaye piyasaları birliği" oluşturulması için sürdürülen çalışmalara hız verilmesi gerektiğine de işaret ederek, "gerçekten entegre olmuş ve güçlükleri yenme yeteneği olan esnek bir pazar"ın güçlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.

De Guindos ayrıca, AB düzeyinde finansal istikrarın desteklenmesi ve birlik ekonomisinin finansmanı konularında yeni adımlar atılması gerektiğine de dikkat çekti ve özellikle kriz sürecinde ortak para politikası ve güçlendirici bir finansal politika için harekete geçilmesi gereğinin altını çizdi.




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