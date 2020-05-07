Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcsı Luis de Guindos, Avrupa Birliği`nin Covid-19 pandemisi sonrasında "toparlanmanın anahtarı" olarak "tek pazarı" gösterdi.
`Toparlanmanın anahtarı tek pazar`
07.05.2020 11:37
Son güncelleme : 07.05.2020 11:37
DHA
Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nin video konferans yöntemiyle düzenlene toplantısında konuşan De Guindos, AB içinde bir "sermaye piyasaları birliği" oluşturulması için sürdürülen çalışmalara hız verilmesi gerektiğine de işaret ederek, "gerçekten entegre olmuş ve güçlükleri yenme yeteneği olan esnek bir pazar"ın güçlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.
De Guindos ayrıca, AB düzeyinde finansal istikrarın desteklenmesi ve birlik ekonomisinin finansmanı konularında yeni adımlar atılması gerektiğine de dikkat çekti ve özellikle kriz sürecinde ortak para
politikası ve güçlendirici bir finansal politika için harekete geçilmesi gereğinin altını çizdi.
11:2298.854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 282,49
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:227,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:227,8293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0550
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:22393,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,32
|Açılış
|: 393,62
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,70
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.823.502
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|PETUN
|18,62
|98.572.643
|% -7,46
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|GEDIK
|21,58
|5.041.370
|% -5,60
|
|KRDMD
|2,69
|581.959.280
|% 8,47
|
|GARAN
|8,06
|270.771.917
|% -0,12
|
|GUSGR
|3,21
|225.246.445
|% 0,63
|
|PETKM
|3,62
|218.374.131
|% 1,40
|
|THYAO
|10,72
|187.425.290
|% 1,52
|
|KRDMD
|2,69
|581.959.280
|% 8,47
|
|GUSGR
|3,21
|225.246.445
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,14
|144.419.968
|% 1,42
|
|PETKM
|3,62
|218.374.131
|% 1,40
|
|DOHOL
|1,95
|98.527.197
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9113
|8,9559
|% 0,59
|
|Frank
|7,3769
|7,4213
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9185
|1,9282
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|6,80
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,05
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.569
|19,90
|
|Tam
|2.591
|2.636
|20,40
|
|Yarım
|1.264
|1.288
|10,00
|
|Çeyrek
|630
|644
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,52
|29,52
|-0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:33ETILR
Yüzde 8.68 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 219 adet işlem
-
11:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 84 artarak (% 0.49 ) 115, 969
-
11:31XU100
Endeks 98, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 3, 768.00 milyon TL de
-
11:29VANGD
Yüzde 9.49 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 683, 863 adet işlem
-
11:26XU100
Endeks 98, 778 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 3, 570.00 milyon TL de