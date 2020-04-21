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Trump: Petrolde negatif fiyatlar çok kısa süreli

21.04.2020 14:43

Son güncelleme : 21.04.2020 14:52
ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki çok büyük düşüşün "çok kısa süre" için geçerli olduğunu ve bu gelişmenin, "petroldeki bir durumdan çok finansal bir olay" olduğunu vurguladı.



DHA

Petrol fiyatlarının eksiye dönmesinin büyük ölçüde finansal sıkışıklıktan kaynaklandığının altını çizen Trump, petrol fiyatlarının bir ay gibi bir sürede 25 - 28 dolarda gördüğünü söyledi.

Trump, petrol piyasalarındaki büyük düşüşün, Covid-19 krizine bağlı olarak fabrikaların ve genel olarak iş piyasalarının kapanmasının yanında, sokağa çıkma ve seyahat kısıntılarına bağlı olarak insanların araba kullanmayı bırakmalarından kaynaklandığına dikkat çekti.

Trump, piyasalardaki bu durumun, OPEC+ grubunun üretim kısıntısını uygulamasıyla düzeleceğine inandığını da ekledi.

ABD'de, talepteki sert düşüşün yanında depolama sorunları nedeniyle Mayıs vadeli petrol fiyatları tarihte ilk kez eksiye düştü. ABD hafif ham petrolünün fiyatları daha sonra sığ işlemlerde toparlanarak varil başına 1.76 dolar düzeyine döndü.




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