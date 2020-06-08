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Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yatırımlar daha stratejik hale geliyor

08.06.2020 11:20

Son güncelleme : 08.06.2020 11:32
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı ticarete ilaveten, ikili ekonomik ilişkilerde yatırımların daha stratejik hale geldiğini belirterek, "Kovid-19 sonrası ortaya çıkacak olan yeni normalin beraberinde getireceği imkanları değerlendirmek için güçlerimizi birleştirerek yeni bir sinerji yaratmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.



AA

Akat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemiye ve insan  hareketliliğinin durdurulmuş olmasına karşın iki ülke arasındaki etkileşimin  kopmadığını, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ile daha da güçlendiğini bildirdi.

Türkiye'nin Azerbaycan ile yaptığı en stratejik yatırımlardan biri  olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının gerekliliğinin bir kez daha ortaya  çıktığını aktaran Akat, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de üretilen ihracat  malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a götürecek olan  82 konteynerden oluşan 940 metrelik tren Kars'tan yola çıktı. Böylelikle kapanan  kara yolu geçişleri nedeniyle Azerbaycan, Türk taşımacıları için önemli bir  transit güzergahı haline geldi." diye konuştu.

İki ülke arasında ticaretin durmadığını ifade eden Akat, şunları  kaydetti:

"Nitekim 2019 yılında toplam 2,1 milyar dolara ulaşan dış ticaretimiz,  bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 20 artış gösterdi. 2019 yılı ocak-mart döneminde  491 milyon dolar olan ihracatımız, bu yılın aynı döneminde 566 milyon dolara  ulaştı. Bu süreçte Türkiye tarafından Azerbaycan'a yapılan maske makinesi, kumaş,  solunum makinesi sevkiyatı iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin ne kadar  vazgeçilmez olduğunu, her kriz ile daha da güçlendiğini bir kez daha gösterdi."

Akat, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı  İlham Aliyev'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla düzenlenen  Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı  dolayısıyla şubat ayında Bakü ziyareti gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Ziyaret sırasında iki ülke arasında farklı iş birliği alanlarına  yönelik 14 anlaşma imzalandığını bildiren Akat, bu anlaşmalardan bir tanesinin de  2 ülke arasındaki mevcut dış ticaret hacmini 2023'te 15 milyar dolar seviyesine  çıkarmak için imzalanan tercihli ticaret anlaşması olduğunu aktardı.

İki ülke arasındaki karşılıklı ticarete ilaveten, ikili ekonomik  ilişkilerde yatırımların daha stratejik hale geldiğini vurgulayan Akat, "Nitekim  2 bin 467 Azerbaycanlı şirketin Türkiye'ye 6,9 milyar dolar yatırımı bulunurken,  3 bin 400 Türkiye menşeli şirketin de Azerbaycan'da 6,6 milyar dolar yatırımı  bulunuyor." dedi.

"GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİREREK YENİ BİR SİNERJİ YARATMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi'nin, Azerbaycan'ın yeniden  bağımsızlığına kavuşmasından hemen sonra, 3 Kasım 1991'de  kurulduğunu,  Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ve oradaki iş dünyası örgütleri ile iş  birliğinde 2 ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişiklerin hak ettiği seviyelere  çıkması için çalıştığını anlatan Akat, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sonrası ortaya çıkacak olan yeni normalin beraberinde  getireceği imkanları değerlendirmek için güçlerimizi birleştirerek yeni bir  sinerji yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız  son ziyaret sırasında DEİK Başkanı Nail Olpak ve Azerbaycan'da İhracatın ve  Yatırımların Teşviki Fonu (AZPROMO) Başkanı Yusif Abdullayev arasında DEİK ile  AZPROMO arasında iş birliğine dair 2020-2021 yıllarını kapsayan eylem planı  imzalandı.  Çalışmalarımızı bu çerçevede sürdüreceğiz. İki ülkede ticaretin ve  yatırımların gelişmesi için insan hareketliliğinin karşılıklı olarak devam etmesi  çok önemli. Nitekim 2019 yılında 829 bin Azerbaycanlı Türkiye'yi, 275 bin Türk  Azerbaycan'ı ziyaret etmişti. Türkiye ile Azerbaycan arasında tarifeli uçuşların  karşılıklı olarak başlaması ilk gündem maddemiz olacak."

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı kapasitesinin, hizmet kalitesinin ve  cazibesinin artırılması gerektiğini belirten Akat, "Nitekim Sayın  Cumhurbaşkanımız da son düzenlenen Türk Keneşi Devlet Başkanları Zirvesi'nde  Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün  taşınabilmesi için çalışmalara başlandığı müjdesini paylaşmıştı. Ayrıca, bahsi  geçen son Bakü ziyaretimizde 14 imzanın içinde bir de Nahçıvan-Kars arasında  demir yolu anlaşması da bulunuyordu. Bu adım, Nahçıvan'ın daha özerk bir yapıya  kavuşmasını ve aramızdaki ticareti güçlendirecektir." şeklinde konuştu.

"İKİ DEVLET, BİR MİLLET ADETA TEK EKONOMİ HALİNE GELDİ"

Türkiye ve Azerbaycan'ın Gürcistan'ı da sürece katarak  Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, TANAP, Star  Rafinerisi gibi stratejik projeleri hayata geçirdiğini, en son tercihli ticaret  anlaşmasının imzalandığını anımsatan Akat, şöyle devam etti:

"İki devlet, bir millet adeta tek ekonomi haline geldi. İki ülke  arasındaki bağlarımızı güçlendirecek yeni bir stratejik projeyi gündeme almamız  gerekiyor. Benim önerim, yaşamakta olduğumuz pandemiden sonra özellikle Avrupa'da  küresel tedarik zincirleri ile ilgili iki kavram öne çıkıyor; Re-shoring ve  Near-shoring... Yani Avrupa ekonomileri, tedariklerini Avrupa içinde ya da  Avrupa'ya çok yakın yerlerde yapmak istiyor. Akdeniz ile Hazar birbirine demir  yolu ile bağlandı, Azerbaycan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha yakın hale geldi.  Azerbaycan, Türkiye üzerinden AB'ye çok daha yakın hale gelmişken Azerbaycan'ı  Avrupa tedarik zincirine eklemlemek için çalışabiliriz. Azerbaycan, Made in  Azerbaijan programı ve 7 farklı özel tasarım sanayi ve teknoloji parkında üretim  imkanı ile yeni bir üretim ivmesi yakalayabilir."

Akat, Azerbaycan'a ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri,  makine ve  aksamları,  elektrik elektronik,  otomotiv endüstrisi,  mobilya, kağıt ve orman  ürünleri,  çelik,  demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, savunma ve  havacılık sanayi,  hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri,  hazır giyim  ve konfeksiyon,  çimento cam seramik ve toprak ürünleri,  tekstil ve ham  maddeleri,  deri ve deri mamulleri,  su ürünleri ve hayvansal mamuller,  meyve  sebze mamullerinin öne çıktığını bildirdi.

Dünya genelinde çalışma hayatında "eski düzene'' dönüş olmayacağını,  yeni bir çalışma hayatı tasarlamak zorunda kalınacağını belirten Akat, "Dünya, 11  Eylül 2001 saldırılarından sonra havacılık ve uçuş güvenliğini öğrenmişti, şimdi  hep birlikte biyolojik risk yönetimini öğreneceğiz. Hayatın sağlıklı devamı için  gönüllü olarak farklı formlarda yeni koruma kalkanları inşa edeceğiz. Fiziki  mesafemizi koruyarak iş hayatını devam ettirebilmek için sistemler kuracağız."  diye konuştu.

"BÖLGESEL EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNDEN EKONOMİK ENTEGRASYONA GEÇEBİLİRİZ"

Selçuk Akat, Türk iş dünyası olarak önlerindeki en büyük fırsatın,  Çin'den ayrışması beklenen küresel tedarik zincirinde stratejik bir yer edinmek  olacağını vurgulayarak, Avrupa'nın yanı başında, Avrupa ile Gümrük Birliği olan  Türkiye'nin gelişmiş sanayi altyapısının bir hayli avantajlı konumda bulunduğunu,  bu fırsattan faydalanmak için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve İngiltere ile  Brexit sonrası ilişki modelinin sağlıklı bir zemine oturtulmasının çok önemli  olduğunu aktardı.

Azerbaycan ve geniş Avrasya coğrafyası özelinde ise 2021'in,  Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin yeniden bağımsızlıklarını kazanmasının  30'uncu yılı olacağını hatırlatan Akat, şunları kaydetti:

"Türkiye, bağımsızlıklarının hemen sonrasında bu ülkeleri tanıyıp  büyükelçilikler açarak, THY uçuşları başlatarak bu coğrafyayı biz iş insanları  için erişilebilir ve iş yapılabilir hale getirmişti. 30 yılda Türkiye olarak bu  bölgede önemli başarılar elde etmekle birlikte iş birliğimizin potansiyelini  değerlendirmemizin önünde bazı engeller, bazı iniş çıkışlar da yaşıyoruz. Ayrıca,  geçen 30 yılda Rusya Federasyonu öncülüğünde Avrasya Ekonomik Birliği gibi  projeler gelişti, bölgede Çin'in etkisi artıyor. Bölge, yeniden bağımsızlık  sonrası dördüncü 10 yıla girerken, bu dönemde bölgesel iş birliğimizi tekrar  gözden geçirip yeni bir stratejik konsept ile yeniden şekillendirmeliyiz.  Bölgesel ekonomik iş birliğinden ekonomik entegrasyona geçebiliriz."




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