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Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında sanal ticaret köprüsü kurulacak

11.07.2020 11:08

Son güncelleme : 11.07.2020 11:08
Ticaret Bakanlığı Dubai Ticaret Ataşeliğinin girişimiyle Körfez ülkeleri ile Türkiye arasında bölgesel pazarları, e-ticaret platformlarını hedefleyen sanal ticaret köprüsü kurulacak.



AA

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 13  Temmuz'da Dubai Ticaret Ataşeliğinin girişimleri, Dubai Ticaret Odası ve  EZDubai'nin destekleri, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği iş birliğiyle  "e-Ticaret Köprüsü: Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri " adlı sanal heyet  organizasyonu gerçekleştirilecek. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK)  ülkeleri ile Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (MEA) ülkelerini de kapsayan etkinliğin  hedefleri arasında bölgesel yerinde pazarlar ile e-ticaret platformları da  bulunuyor.

Heyete, Arzum, Boyner, DeFacto, e-Bebek, Flo, Evyap, Atelier Rebul,  Özdilek, So Chic, Suwen ve Paşabahçe Mağazacılık gibi Türkiye'nin tanınan  markalarının yanı sıra KOBİ'lerin yerinde pazarları ve e-ticaret platformlarına  açılımı için önemli görülen "e-ihracat servis sağlayıcıları" ile e-PTT katılım  sağlayacak.

B2B (işletmeden işletmeye) görüşmelere, KİK ve MEA'nın bölgesel  oyuncuları, Amazon, Noon, Jumia, Carrefour ve benzeri yerinde pazarların yanı  sıra Umman Post, Aswaq, Sharaf DG, Namshi, 6th Street, AfricaSokoni, Jeeblee,  MumzWord gibi oyuncular katılımlarını teyit ederken, Türk firmalarının  muhataplarıyla 200'den fazla ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

E-TİCARET SAĞLAYICILARI FIRSATLARI ANLATACAK

Ayrıca, B2B görüşmelerinin öncesinde, 12 Temmuz'da heyet  katılımcılarının yanı sıra Türkiye'deki tüm e-ticaret işletmelerine açık "KİK  e-Ticaret Pazarı ve Lojistik İmkanları"na ilişkin Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk  İş Konseyi ile Türkiye'nin Dubai Ticaret Ataşeliği tarafından, Amazon, Noon,  Jumia, EZDubai Serbest Bölgesi ve Aramex yetkililerinin konuşmacı olarak  katılacağı webinar düzenlenecek.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nin B2B, C2C (Tüketiciden tüketiciye  görüşmeler) arası ticaretinde, gıda, eğlence ve otomobil sektörlerini içermeyen  e-ticaret rakamlarının 2019 yılında 28,5 milyar dolar seviyesine ulaştığı ve  ortalama yıllık yüzde 25 ile dünyada e-ticaretin en hızlı büyüdüğü bölge olduğu  değerlendiriliyor.

Öte yandan, Körfez bölgesinde e-ticaret, yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda yüzde 400 ile 850 arasında artış  gösterdi. Bu organizasyon sayesinde ivmelenen e-ticaret pazarından Türk  markalarının daha fazla pay alması hedefleniyor.




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