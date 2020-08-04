Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

UİB temmuzda 2,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

04.08.2020 14:32

Son güncelleme : 04.08.2020 14:32
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla temmuz ayında 2 milyar 304 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



AA

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB'in geriye dönük 12 aylık  dönemdeki ihracat tutarı 26,4 milyar dolara ulaştı.

Birlik üyesi firmaların temmuz ayındaki ihracatı da 2 milyar 304  milyon dolar olarak kayda geçti.

Temmuz ayında 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ  Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin, son 12 aylık performansı ise 22,3  milyar dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği temmuz ayında 94,1 milyon  dolarlık ihracata imza attı. Birliğin 12 aylık dönemdeki ihracatı 1 milyar dolar  seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,3 artışla 80,1  milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon  İhracatçıları Birliğinin 12 aylık dönemdeki ihracatı da 657,5 milyon dolar oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği, temmuz ayında  geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 17,3 milyon dolarlık ihracat yaptı.  Birliğin, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 164,4 milyon dolar  seviyesinde gerçekleşti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, temmuz ayında yıllık  bazda yüzde 62,8 artışla 22 milyon 261 bin dolarlık ihracat yaptı. Birliğin  geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 136,2 milyon dolar oldu.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında  listelenen sektörlerin ihracatı da temmuz ayında 158,3 milyon dolar olarak kayda  geçti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:161.114
Değişim :  -1,12% |  -12,60
Açılış :  1.140  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.143 En Düşük
1.114
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAREL 19,14 92.115.629 % 10,00  
DESA 8,69 39.054.801 % 10,00  
GARFA 10,34 7.830.203 % 10,00  
DOKTA 37,44 7.635.542 % 9,99  
FRIGO 31,10 706.377 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0518 9,0971 % -0,09  
Frank 7,5761 7,6218 % 0,47  
Riyal 1,8514 1,8607 % 0,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.974 1.974 -2,98  
Altın Gr. 442 442 0,32  
Cumhuriyet 2.902 2.932 -18,10  
Tam 2.989 3.018 -18,50  
Yarım 1.451 1.471 -8,90  
Çeyrek 728 738 -4,50  
Gümüş.Ons 24,24 24,28 -0,05  
Gümüş Gr. 5,43 5,44 0,00  
B. Petrol 43,41 43,41 -0,74  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru