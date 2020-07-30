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Vergi Usul Kanunu İzaha Davet tebliği yenilendi

30.07.2020 11:39

Son güncelleme : 30.07.2020 11:40
Vergi kaybı yaşandığına ilişkin kuşkular oluşması durumunda, yetkili merciler tarafından mükelleflerden açıklama istenmesine yönelik esasları içeren "İzaha davet" başlıklı vergi usul kanunu genel tebliği yenilendi.



DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu genel tebliğinde, çıkarılan çeşitli kanunlarla vergi usul kanununun 370. maddesinde yapılan düzenlemeler sonucu madde kapsamındaki mükelleflerin söz konusu maddede yer alan indirimli ceza uygulamasından yararlanma esaslarına ilişkin kapsamlı değişiklikler yapıldığı hatırlatıldı:

"Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 'İzaha davet' başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edilmiştir.

"İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup bu müessese, izaha davet edilen mükelleflerle ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesini önlemekte veya vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda mükellefleri belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.

"Öte yandan, 7/12/2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25 inci maddesi ile 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesi yeniden düzenlenmiş, mezkur madde kapsamındaki mükelleflerin söz konusu maddede yer alan indirimli ceza uygulamasından yararlanma usul ve esaslarına ilişkin kapsamlı değişiklikler yapılmıştır."

Bugün yürürlüğe giren tebliğle, 482 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliği yürürlükten kaldırıldı.





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