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Yapı izin istatistikleri açıklandı

18.05.2020 10:48

Son güncelleme : 18.05.2020 10:56
Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artış gösterdi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı bu  yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1, daire sayısı yüzde  4 artarken, yüzölçümü yüzde 11,4 ve değeri yüzde 4 azaldı.

Yapıların toplam yüzölçümü 17,4 milyon metrekare iken bunun 8,8 milyon  metrekaresinin konut, 5,4 milyon metrekaresinin konut dışı ve 3,2 milyon  metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre 11,6 milyon metrekare ile en yüksek paya, iki ve  daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,2 milyon metrekare  ile sanayi binaları ve depolar izledi.

İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ AZALDI

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina  sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42,6,  yüzölçümü yüzde 41,1, değeri yüzde 36,6, daire sayısı yüzde 39,3 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 31 milyon metrekare olarak  hesaplanırken, bunun 17,6 milyon metrekaresini konut, 6,8 milyon metrekaresini  konut dışı ve 6,7 milyon metrekaresini ise ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 24 milyon metrekareyle en yüksek paya, iki ve  daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,8 milyon metrekareyle  ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.




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