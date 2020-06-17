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Yenilenebilir enerjiye mayısta 5,2 milyar liralık destek

17.06.2020 11:47

Son güncelleme : 17.06.2020 11:47
Türkiye`de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere mayısta yaklaşık 5,2 milyar liralık destek sağlandı.



AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki teşviklerden bu yıl toplam kurulu gücü 21 bin 49 megavatı bulan 817 santral yararlanıyor.

Söz konusu santrallere geçen ay toplam 5 milyar 235 milyon 254 bin 967 lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 1 milyar 48 milyon 393 bin 666 liralık bölümü lisanssız elektrik üretimi yapan santrallere tahsis edildi.

YEKDEM kapsamındaki santraller, mayısta toplam 8 milyon 651 bin 882 megavatsaat elektrik üretti. Bunun 7 milyon 503 bin 921 megavatsaatini lisanslı, 1 milyon 147 bin 961 megavatsaatini ise lisanssız elektrik üretim santralleri karşıladı.

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye, YEKDEM kapsamında rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilovatsaat başına alım garantisi uyguluyor.

Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,5 dolar/sent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/sent teşvik veriliyor. Teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyor.





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