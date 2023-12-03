11 ayın şampiyonu hisse fonu ve altın

Döviz, enflasyona paralel

Döviz kurları 2023 yılının 11 ayında enflasyona paralel bir seyir izledi. Dolar kuru yüzde 54,31, euro yüzde 57,21 yükseldi. Aynı dönemde enflasyon yüzde 55 oldu. Döviz kurlarında bundan sonraki seyirde ana beklenti enflasyon bazında artışın korunması yönünde. Dövizdeki değerlenme enflasyonun bir basamak altında da kalabilir.

Son 3 halka arz % 100 kazandırdı

SPK 3 yeni halka arzı onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 şirketin ilk halka arz başvurusunu onayladı. Kurul, cuma günü yayınladığı Haftalık Bültende Mega Metal Sanayi ve Ticaret, Kuzey Boru ve Sur Tatil Evleri GMYO’nun halka arz başvurularının onaylandığını duyurdu. Her üç şirketin ortak özelliği halka arz sırasında ortak satışının da olması. Ortak satışından elde edilen gelir şirkete değil ortakların kendilerine ait olmakta.

Halka arzı onaylanan Mega Metal sermaye artırım yoluyla 40 milyon TL nominal değerdeki paylarını halka arz ederken aynı zamanda ortakları da 13 milyon TL nominal değerdeki paylarını satacak. Talebin yüksek olması halinde satış yapacak olan iki ortak ilave 9.750.000 TL nominal değerdeki paylarını da satacak. İlave satışla birlikte ortakların satışı 22.750.000 adet hisseye çıkmış olacak. Mega Metal’in halka arz fiyatı 28,30 TL olurken halka arz büyüklüğü 1,78 milyar TL olacak. Halka arz sonrası sermayesi 225 milyon TL’den 265 milyon TL’ye yükselecek şirketin elde edeceği gelirin yüzde 40’ı hammadde tedariği ve borç ödemesinde kullanılacak.

Kuzey Boru, sermaye artırım yoluyla 20 milyon TL nominal değerdeki paylarını halka arz ederken iki ortağı da 4 milyon TL nominal değerdeki paylarını halka arz yoluyla satacak. Hissenin halka arz fiyatı 36,20 TL olurken halka arz büyüklüğü 868,8 milyon TL’yi bulacak. Şirket halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 40-50’sini borç ödenmesinde kullanırken diğer kısmı da Malatya’daki cam elyaf takviyeli polyester boru yatırımında kullanacak.

Sur Tatil Evleri GMYO, sermaye artırım yoluyla 22.500.000 TL nominal değerdeki paylarını halka arz ederken tek ortağı Sur Yapı da aynı miktarda satış yapacak. Hissenin halka arz fiyatı 49,18 TL olurken halka arz büyüklüğü 2,2 milyar TL’yi bulacak. Şirket halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 90’ına kadar olan kısmını Antalya’daki devre mülk tatil projesinin finansmanında kullanacak.

Son üç halka arz 10 günde yüzde 100 kazandırdı. Borsada 20 Kasım günü işlem görmeye başlayan 1000 Yatırımlar Holding yüzde 129 prim yaptı. Hissenin fiyatı 125 TL’den 287 TL’ye çıktı. En yüksek 318, 75 TL’yi görüldü. Ekos Teknoloji hisseleri son işlem gününü 30 TL’den kapattı. Hisseler 21 Kasım’dan bu yana 9 gündür işlem görürken 12,77 TL’den 30 TL’ye yükseldi. Değer artışı yüzde 134 oranında gerçekleşti. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım 5,21 TL’den halka arz oldu. 7 gündür işlem gören hisse, son kapanışını 10,13 TL’den gerçekleştirirken yüzde 94,43 prim yaptı.