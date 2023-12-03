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11 ayın şampiyonu hisse fonu ve altın

Zeynep Aktaş
03.12.2023 09:49
Yılın 11 ayında hisse senedi fonları ve gram altın en fazla kazandıran enstrüman oldu. Hisse fonları ortalama yüzde 74,57 getiri sağladı. Yabancı hisse senedi fonları öne çıktı. Gram altın ise yüzde 73,54 yükseldi.
 
Yılın son ayına girerken geride kalan 11 aylık getiriler de netleşti. En fazla kazandıranlar hisse senedi fonları oldu. Hisse senedi fonları ortalama yüzde 74,57 oranında prim yaptı. Gram altındaki değer artışı da yüzde 73,54 oranında gerçekleşti.
 
En yüksek getiriler yabancı teknoloji hisse senedi fonlarında oluştu. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu ve Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu yatırımcısına yüzde 100’ün üzerinde getiri sağladı.

Kazandıran hisse fonlar
 
Global Menkul Değerler Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu, İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu, Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu yüzde 100’ün üzerinde kazandırdı. Toplam 13 hisse senedi fonu yüzde 80’in üzerinde getiri sağladı. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi’nin yükselişi yüzde 44,28 olarak gerçekleşti.
 
Altın yatırımcısı kazanıyor
 
Altın yatırımcısı kazandırmaya devam ediyor. Gram altın yılın 11 ayında yüzde 73,54 oranında değer kazandırdı. ABD doları yüzde 54,31 oranında yükselirken altının onsunun yüzde 11,29 oranında yükselmesi gram altının fiyatına da olumlu yansıdı. Geleneksel yatırım enstrümanlarından uzaklaşmayan ve enflasyonist ortamda altına yönelen yatırımcılar pişman olmadı.

Döviz, enflasyona paralel
 
Döviz kurları 2023 yılının 11 ayında enflasyona paralel bir seyir izledi. Dolar kuru yüzde 54,31, euro yüzde 57,21  yükseldi. Aynı dönemde enflasyon yüzde 55 oldu. Döviz kurlarında bundan sonraki seyirde ana beklenti enflasyon bazında artışın korunması yönünde. Dövizdeki değerlenme enflasyonun bir basamak altında da kalabilir.
 
Son 3 halka arz % 100 kazandırdı
 
Son üç halka arz 10 günde yüzde 100 kazandırdı. Borsada 20 Kasım günü işlem görmeye başlayan 1000 Yatırımlar Holding yüzde 129 prim yaptı. Hissenin fiyatı 125 TL’den 287 TL’ye çıktı. En yüksek 318, 75 TL’yi görüldü. Ekos Teknoloji hisseleri son işlem gününü 30 TL’den kapattı. Hisseler 21 Kasım’dan bu yana 9 gündür işlem görürken 12,77 TL’den 30 TL’ye yükseldi. Değer artışı yüzde 134 oranında gerçekleşti. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım 5,21 TL’den halka arz oldu. 7 gündür işlem gören hisse, son kapanışını 10,13 TL’den gerçekleştirirken yüzde 94,43 prim yaptı.



SPK 3 yeni halka arzı onayladı
 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 şirketin ilk halka arz başvurusunu onayladı. Kurul, cuma günü yayınladığı Haftalık Bültende Mega Metal Sanayi ve Ticaret, Kuzey Boru ve Sur Tatil Evleri GMYO’nun halka arz başvurularının onaylandığını duyurdu. Her üç şirketin ortak özelliği halka arz sırasında ortak satışının da olması. Ortak satışından elde edilen gelir şirkete değil ortakların kendilerine ait olmakta.
 
Halka arzı onaylanan Mega Metal sermaye artırım yoluyla 40 milyon TL nominal değerdeki paylarını halka arz ederken aynı zamanda ortakları da 13 milyon TL nominal değerdeki paylarını satacak. Talebin yüksek olması halinde satış yapacak olan iki ortak ilave 9.750.000 TL nominal değerdeki paylarını da satacak. İlave satışla birlikte ortakların satışı 22.750.000 adet hisseye çıkmış olacak. Mega Metal’in halka arz fiyatı 28,30 TL olurken halka arz büyüklüğü 1,78 milyar TL olacak. Halka arz sonrası sermayesi 225 milyon TL’den 265 milyon TL’ye yükselecek şirketin elde edeceği gelirin yüzde 40’ı hammadde tedariği ve borç ödemesinde kullanılacak.

Kuzey Boru, sermaye artırım yoluyla 20 milyon TL nominal değerdeki paylarını halka arz ederken iki ortağı da 4 milyon TL nominal değerdeki paylarını halka arz yoluyla satacak. Hissenin halka arz fiyatı 36,20 TL olurken halka arz büyüklüğü 868,8 milyon TL’yi bulacak. Şirket halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 40-50’sini borç ödenmesinde kullanırken diğer kısmı da Malatya’daki cam elyaf takviyeli polyester boru yatırımında kullanacak.
 
Sur Tatil Evleri GMYO, sermaye artırım yoluyla 22.500.000 TL nominal değerdeki paylarını halka arz ederken tek ortağı Sur Yapı da aynı miktarda satış yapacak. Hissenin halka arz fiyatı 49,18 TL olurken halka arz büyüklüğü 2,2 milyar TL’yi bulacak. Şirket halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 90’ına kadar olan kısmını Antalya’daki devre mülk tatil projesinin finansmanında kullanacak.



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