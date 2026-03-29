Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi

Borsanın savaşla imtihanı

Zeynep Aktaş
29.03.2026 09:38
Yıla hızlı başlayan ve 14.532 puana kadar çıkan endeks savaşla birlikte 12.433’e kadar geriledi. Bu seviyeden gelen alımlarla 12.698’e çıksa da hâlâ yabancı satışları etkili oluyor.

Yabancılar 2026’ya hacimli alımlarla başlamış olsalar da mart başından bu yana borsada yoğun satışta. 20 Mart haftasında satışlar hız kesse de bitmiş değil. Yabancı çıkışı sonlanmadan endeksin üzerindeki baskının azalması zor görünüyor.
 
Piyasalardaki getirilere baktığımızda yılın ilk çeyreğinde yatırım araçları arasında yine de borsa öne çıktı. BIST 100 Endeksi’nin yılbaşından bu yana yüzde 12.7’lik performansıyla diğer yatırım araçlarının açık ara önünde. Enflasyonun (TÜFE) aynı dönemdeki yüzde 7.9’luk artışının üzerine çıkan borsa, reel getiri arayanların ana merkezi konumunda. Sabit getiri tarafına baktığımızda 1 aylık mevduat yüzde 9.1 ile güvenli liman arayanlar için hâlâ cazibesini koruyan bir noktada duruyor. Aynı şekilde kira sertifikalarının yüzde 8.5’lik getirisi istikrarlı ve enflasyon üzeri getiride risk almak istemeyenler için alternatif konumda bulunuyor.

Altının getirisi şaşırttı
 
Son bir yılda yüzde 76 ile rekor kıran Cumhuriyet altını, ilk çeyrekte yüzde 6’da kalarak ve özellikle son bir ayda sergilediği sert düşüşle kısa vadeli yatırımcısını şaşırttı. Sürekli yükselen bir eğilimle hareket eden altın, her zaman çıkmayacağı ve can yakabileceği mesajı verdi. Döviz cephesinde ise euro ve dolar, hem enflasyonun hem de faiz enstrümanlarının gerisinde kalarak bu dönemde bekle-gör moduna geçti.



Derin ayrışma
 
Küresel borsalarda haftalık görünüm dalgalı bir seyir izlerken, ilk çeyrek performansları piyasalardaki yön ayrışmasını net biçimde ortaya koyuyor. Güney Kore KOSPI endeksi ilk çeyrekte yüzde 29’un üzerinde güçlü bir getiri sağladı. Avrupa tarafında CAC 40 ve DAX endekslerinde haftalık sınırlı yükselişler görülse de yıl başından bu yana negatif performans sürüyor. ABD borsalarında ise zayıf görünüm korunuyor. Genel tablo, küresel piyasalarda kısa vadeli toparlanma denemelerine rağmen, risk alabilme isteğinin henüz kalıcı biçimde güçlenmediğine işaret ediyor.



Öne çıkan ilk 5 imza
 
Bu hafta borsa şirketlerinin gündeminde, yüksek hacimli yurt dışı sözleşmeleri, teknoloji odaklı yeni yatırımlar ve stratejik varlık satışları öne çıkıyor. Eczacıbaşı Holding, tamamına sahip olduğu Sanipak’ı 600 milyon dolara satıyor. Yapı Kredi, dolaylı iştiraki üzerinden kripto işlemleri yapma izni için SPK’ya başvuracak. Turcas Holding, ATAŞ tesisindeki %6 payını 4,9 milyon dolara Shell&Turcas Petrol’e sattı. Astor Enerji, ABD’deki dört firmadan toplamda 768,86 milyon dolarlık iş aldı. SDT Uzay, yurt içine iki ayrı siparişle toplam 6 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.



BIST 30’da gözde hisseler
 
BIST 30 Endeksi’nde yılın ilk çeyreğinde dikkat çeken güçlü bir performans dağılımı oluşurken, bazı hisseler endeksin oldukça üzerinde getiri sağladı. Destek Finans Faktoring’in yüzde 233’ü aşan getirisi dikkat çekici.Aselsan ve Astor Enerji’nin yüksek çift haneli getirileri, alınan siparişlerin etkisini ve sektör bazlı ilginin sürdüğünü gösterirken, Tüpraş ve Gübre Fabrikaları gibi sanayi şirketleri de dengeli yükselişlerle öne çıkıyor. Otomotivde Tofaş, holding tarafında ise Koç Holding ve Enka İnşaat daha sınırlı ama istikrarlı bir getiri sundu. Petkim’in de listeye dahil olmasıyla, ilk çeyrekte farklı sektörlerin katkısıyla geniş tabanlı bir yükselişin oluştuğu görülüyor.



uzmanpara yazarları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
RAPORLAR & ANALİZLER
Copyright 2026 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru