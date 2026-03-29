Borsanın savaşla imtihanı

BIST 30’da gözde hisseler

BIST 30 Endeksi’nde yılın ilk çeyreğinde dikkat çeken güçlü bir performans dağılımı oluşurken, bazı hisseler endeksin oldukça üzerinde getiri sağladı. Destek Finans Faktoring’in yüzde 233’ü aşan getirisi dikkat çekici.Aselsan ve Astor Enerji’nin yüksek çift haneli getirileri, alınan siparişlerin etkisini ve sektör bazlı ilginin sürdüğünü gösterirken, Tüpraş ve Gübre Fabrikaları gibi sanayi şirketleri de dengeli yükselişlerle öne çıkıyor. Otomotivde Tofaş, holding tarafında ise Koç Holding ve Enka İnşaat daha sınırlı ama istikrarlı bir getiri sundu. Petkim’in de listeye dahil olmasıyla, ilk çeyrekte farklı sektörlerin katkısıyla geniş tabanlı bir yükselişin oluştuğu görülüyor.

Bu hafta borsa şirketlerinin gündeminde, yüksek hacimli yurt dışı sözleşmeleri, teknoloji odaklı yeni yatırımlar ve stratejik varlık satışları öne çıkıyor. Eczacıbaşı Holding, tamamına sahip olduğu Sanipak’ı 600 milyon dolara satıyor. Yapı Kredi, dolaylı iştiraki üzerinden kripto işlemleri yapma izni için SPK’ya başvuracak. Turcas Holding, ATAŞ tesisindeki %6 payını 4,9 milyon dolara Shell&Turcas Petrol’e sattı. Astor Enerji, ABD’deki dört firmadan toplamda 768,86 milyon dolarlık iş aldı. SDT Uzay, yurt içine iki ayrı siparişle toplam 6 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.