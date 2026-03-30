Ticaride liderliği geri aldık!..

Bazı modellerin Türkiye’deki bantlara veda etmesiyle düşen hafif ticari üretimi, yeni modellerin gelmesiyle tekrar yükselişe geçerken, Avrupa’daki üretim birinciliği de geri geldi...Bir dönem hafif ticarinin Türkiye’deki üretim devleri Tofaş ile Ford Otosan’ın, en önemli modellerini üretimden kaldırması sonucu düşen üretim, özellikle Bursa’ya yeni modellerin verilmesi sonucu yeniden yükselişe geçmeye başladı. Böylece Türkiye, Avrupa’nın bir numaralı ticari araç üreticisi ünvanını geri aldı.Yeniden bu göreve seçilen Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Türk otomotiv sanayisi ısı son yıllarda yapılan kapasite artışlarıyla beraber 2ç2 milyonu OSD üyelerinden olmak üzere toplam 2.5 milyon üretim kapasitesine ulaştığını kaydederken, hafif ticaride bird numaralı üretici ülke ünvanını geri aldığını kaydetti. 2025’in, bir önceki yıla göre yüzde 4’lük artışla 1.4 milyon adet seviyesinde üretimle kapandığını vurgulayan Eroldu, “Yatırımlarımıza 2025 yılında da devam ettik ve üyelerimiz 1.2 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi ki Türkiye’de son 10 yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım yaptığımızı söyleyebilirim. 2025 yılında ihracatımız da 1 milyon adedin üzerinde oldu” dedi.Geçen yıl 41.5 milyar dolarla en yüksek ihracat değerine ulaştıklarını, aynı zamanda Türkiye’nin en çok ihracat yapan sanayisi konumunda olduklarını da vurgulayan Eroldu, şöyle devam etti: “2025 yılı 3 önemli rekora sahne oldu. İhracatta 41.5 milyar dolarlık toplam ihracat. Diğeri ticari araçta en çok ihracat yaptığımız yıl oldu. 435 bin hafif ticari araç ihracatı gerçekleştirdik. Otobüs ve midibüste toplam 12 bin 655 adetlik ihracat yaptık. Türkiye otobüste Avrupa’nın en çok üretim yapan ülkesi. Hafif ticari araçlar için de bu böyle... AB içindeki konumumuza baktığımızda, otomobilde Türkiye 6. sırada, hafif ticaride ise 1’inciyiz. 2024’te ikinciliğe düşmüştük, tekrar birinciliğe geçtik. Yeni yaptığımız yatırımlarla da bu birincilikteki pozisyonumuzu daha da önümüzdeki yıllarda güçlendireceğiz.” Hatırlanacağı üzere, Bursa’da Doblo üretimini bitiren Tofaş, geçen yıl Scudo ve kardeşlerinin üretimine başlarken, bu yıl da yeni nesil Doblo’yu yeniden bantlarına taşımaya hazırlanıyor. Courier modelinin üretimi Romanya’ya taşınırken, bunun yerine Ford Otosan, Volkswagen adına da Türkiye’de üretim yapmaya başlamıştı.Volkswagen’in dünyada Tiguan’dan sonra en başarılı SUV modeli ‘T-Roc’, yeni nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Daha dikkat çekici bir tasarıma kavuşan yeni T-Roc, bu modelde ilk kez sunulan gelişmiş hafif hibrit (eTSI) motoru, yüksek malzeme ve işçilik kalitesine sahip iç mekanı ve yeni nesil bilgi-eğlence sistemine ev sahipliği yapan dijital kokpitiyle dikkat çekiyor. Araç, genişleyen yaşam alanı ve artırılan bagaj hacmi, Yarı Otonom Sürüş Asistanı ‘Travel Assist’ gibi akıllı sürüş teknolojileriyle bir üst segmente terfi etmiş. Araçta, 48 V hafif hibrit (eTSI) sisteme sahip 1.5 lt 150 PS güç seçeneğiyle sunuluyor. Motorda, gerektiğinde iki silindire düşebilen gelişmiş Aktif Silindir Yönetimi ‘ACTPlus’ teknolojisi de mevcut.Türkiye’de Jaecoo ile birlikte bağımsız marka olarak yoluna devam etmeye başlayan Omoda, Omoda 7 modelini de satışa sundu. Omoda & Jaecoo çift marka stratejisine geçiş yaptıktan sonra Omoda 7 ile yeni Omoda 5’i tanıtan marka, amiral gemisi ‘7’yi, ‘Neo’ donanım paketiyle, 2 milyon 680 bin TL’lik lansmana özel indirimli fiyatla satmaya başladı. Geniş yaşam alanı, zengin donanım özellikleri ve verimli 1.6 TGDI motor seçeneği dikkat çeken Omoda 7, akıllı sürüş destek sistemleri ve dijital teknolojilerle desteklenmiş. Yeni Omoda 5 modeli de, lansmana özel 2 milyon 120 bin TL’lik indirimli fiyatlarla satılıyor.ABD’de yaşayan Türk mühendis ve iş insanı Şaban Akyıldız, patentli buluşu sayesinde, içten yanmalı motorlar ve sanayideki sera gazı emisyonlarını rekor seviyede azaltabildiğini söyleyerek, bu konuda Türkiye’de yatırım yapmak istediğini söylüyor.Temel olarak egzostlarda son susturucu öncesi konulan bir aparat ve buna bağlı yazılımla, dışarı çıkmadan, hatta katalizöre ulaşmadan “zararlı egzost gazlarını yakma” prensibiyle çalışan sistemin, başta Almanya ve Türkiye olmak üzere, gerçekleştirilen bağımsız laboratuvar testleri sonucu temel emisyon parametrelerinde yüzde 99.9’a varan düşüş sağladığı belgelenmiş. ABD merkezli “ECC. TEC. MSJ. Inc.” şirketinin kurucusu Akyıldız, “Buluşumuza dünyanın farklı ülkelerinden ciddi ilgi var. Yüksek hacimli yatırım teklifleri alıyoruz ve stratejik iş birlikleri için görüşmelerimiz sürüyor. Ancak önceliğim net. Ben bir Türk olarak bu teknolojinin doğduğum topraklardan, Türkiye’den dünyaya yayılmasını istiyorum” dedi.Emisyon Kontrol ve Verimlilik Sistemi’nin, ‘DP Motorsport’ ile yarış motorları üzerinde yürütülen çalışmalar sırasında tesadüfen keşfedildiğini söyleyen Akyıldız, bunun, başta otomotiv olmak üzere içten yanmalı motorlar ve endüstriyel tesislerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını rekor düzeyde azaltma kapasitesine sahip olduğunu savundu.Bu sistemin, Türkiye’de önde gelen kamu araştırma kurumlarına bağlı akredite laboratuvarında ve Almanya’da uluslararası alanda tanınan bağımsız bir akredite test ve belgelendirme kuruluşunda test edildiğini anlatan Şaban Akyıldız, elde edilen sonuçların, partikül emisyonunda yüzde 99.9, hidrokarbon ve karbon monoksit salımında ise yüzde 95’in üzerinde azalma sağlandığını ortaya koyduğunu kaydetti.Söz konusu teknolojinin; otomotivin yanı sıra deniz taşımacılığı, demiryolu, lojistik, çelik ve ağır sanayi, enerji santralleri ile petrol rafinerileri başta olmak üzere fosil yakıt kullanan tüm üretim tesislerinde ve savunma sanayisinde uygulanabilme özelliğiyle geniş bir kullanım alanına hitap ettiğini kaydeden Akyıldız, Tuzla’da kuracağı tesiste sistem parçalarını üreterek dünyaya ihraç etmek istediğini belirtti.