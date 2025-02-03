2. elde elektrikliye talep artıyor

İkinci elde geçen yıl elektrikli satışlarının payı artarken, dizeller aslan payını aldı...Geçen yıl ‘sıfır kilometre’ araç satışında rekor kırılırken, 2. el araç pazarında önemli değişimler yaşandı. Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, elektrikli araçlara olan talebin yükselişine dikkat çekerek, önceki yıla oranla yüzde 127 artışla 18 bin 620 adede ulaştığını kaydetti. Dizel araçlarda online satışlar yüzde 5 artışla 1,2 milyona yaklaşırken, benzinli araç satışları yüzde 22’lik büyümeyle 800 bin sınırına dayandı. İkinci elde hibrit araç satışları ise önceki yıla göre bir miktar gerileme yaşadı.Mutlu’nun verdiği bilgiye göre, 2024’te 2. el pazarında en çok tercih edilen araçlar yüzde 51,58’lik payla C sınıfındaydı. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde bu sınıf araçlara yüksek talep oldu. Yüzde 29,41’lik satış oranıyla B sınıfı ikinci sırada yer aldı.Yine 2. el pazarının kalbinin attığı ve rekorun kırıldığı kent İstanbul oldu. Nitekim İstanbul, 1.938.790 adetlik 2. el araç satış rakamı ile ülke genelinde en çok satışın gerçekleştiği şehir oldu. Onu 991 bin 373 adetle Ankara, 477 bin 883 adetle İzmir, 359 bin 705 adetle Antalya ve 346.129 adetle Bursa izledi.Bununla birlikte satılan araçların yüzde 55,91’inin, 10 yaş ve üzerindeki gruptan oluştuğu dikkat çekiyor. 1 yaşındaki araçlar, sıralamayı yüzde 6,40 ile takip ederken, 4 yaşındaki araçlar yüzde 5,57 ile üçüncü sırada yer aldı.Honda’nın orta sınıftaki sedanı Civic, makyajlanmış haliyle ve lansmana özel 1 milyon 998 bin TL’den başlayan satış fiyatıyla bayilerde. Civic’in yenilenen ön yüzü ve arka aydınlatma grubu dikkat çekerken; sezgisel ve kullanım kolaylığı sağlayan iç tasarımı öne çıkıyor. Civic’in benzinli ve LPG’li seçeneklere sahip 1.5 litrelik VTEC Turbo motora devam...Toyota’nın SUV temsilcisi RAV4’ün, motorsporlarındaki başarılarından ilham alan “GR Sport” versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Toyota Gazoo Racing’in dokunuşlarını taşıyan özel tasarım detayları ve donanım özelliklerine sahip araç, dış tasarımıyla daha sportif bir görünüm sunuyor. Ön ızgarada ve bagaj kapısında bulunan ‘GR’ logoları da, aracın dinamik tarzını yansıtıyor. GR logolu ısıtmalı deri direksiyon, GR logolu siyah deri ve süet spor koltuklar da iç mekandaki özel detaylardan.Aracın daha çevik bir kullanım sunması için süspansiyon ayarları özel olarak elden geçirilmiş. 219 HP güç üreten 2.5 lt hibrit motora sahip araç, fabrika verilerine göre 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlıyor, ortalama 100 km’de 5.9 lt tüketiyor.