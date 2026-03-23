Yeni yerli yılı

Türkiye’de kurulu üreticiler, bu yıl için birbiri ardına yeni model üretimine başlamayı planlıyor. Nitekim Renault’dan Tofaş’a, bu yıl içinde birbiri ardına yeni modellerin bantlara çıkması bekleniyor.Türkiye, uzun zamandan bu yana planlanan ilk sıfırdan otomobil fabrikası yatırımının ilerlemesini beklerken, mevcut kurulu tesislerde yeni model yatırımları hız kesmiyor. Nitekim bu yıl içinde birden fazla yeni yerli, bantlara ya da satışa çıkmaya hazırlanıyor.Bu yılın başlarında pazara sunulan yeni nesil Renault Clio ile “siftah” yapan Oyak Renault, 400 milyon euro’yu aşan yatırımla hayata geçireceği 4 modelin son ikisini de üretmeye başlıyor. Nitekim SUV sınıfındaki “Boreal” modeli, piyasaya çıkmak için gün sayıyor. Nitekim yeni Boreal’ın, Türkiye’de yaz aylarında satışya çıkması beklenirken, bu kez Dacia’dan yeni bir haber geldi. Crossover ile stationwagon arasında bir model olmasıyla dikkat çeken “Striker”, bugüne kadar Oyak Renault bantlarından çıkan ilk Dacia olacak. Striker’ın da yıl sonunda üretilmeye başlanacağı belirtiliyor.Bir diğer Bursalı Tofaş ise, bir yandan Egea ile vedalaşmaya hazırlanırken diğer yandan da kapasitesini dolduracak projeler konusunda ilerlemeler sağladı. Nitekim Stellantis bünyesindeki 4 marka için üretilecek “K0” kodlu Scudo, Vivaro, Jumpy ve Expert’i geçen yıl bantlarına alan Tofaş, Fiat Doblo’yu da yeniden Bursa’ya taşıdı. Nitekim yeni nesil Doblo, aynı platformu paylaşan Citroen, Peugeot ile Opel markalarının ticari ve binek versiyonlarıyla birlikte 2026’nın üçüncü çeyreğinde bantlara çıkacak.Son olarak orta hafif ticari araç segmentindeki “K0” kodlu araç, 2027 yılının ikinci yarısından itibaren “RAM ProMaster City” adıyla Bursa fabrikasından Kuzey Amerika’ya ihraç edilmeye başlanacak. Daha önce de 2022 yılına kadar Doblo’yu aynı marka ve model adıyla ABD’ye ihraç eden Tofaş, 230 bin adetlik ihracata imza atacak.Hyundai ise, yine bu yıl İzmit’te üretimine başlayacağı tamamen elektrikli IONIQ 3 için geri sayıma devam ediyor. Nitekim tasarım açısından da hayli farklı bir otomobil olarak dikkat çeken IONIQ 3, gelecek ay dünyaya tanıtılacak. Hyundai, 21-26 Nisan tarihleri arasında tasarımcıları görmek için gelen ziyaretçilere markanın tasarım felsefesini gösterecek.Bunların dışında Karsan, yeni bir ticari modeli daha pazara sunacağını duyururken, detayları hakkında bilgi vermedi.Öte yandan Türkiye, tamamen yeni bir mikro elektrikli araç üreticisini daha tanıdı. Otomotiv endüstrisinin önde gelen mühendislik ve üretim şirketlerinden Karel Kalıp, “Karea” markasıyla elektrikli mikromobilite pazarına katıldı. Türkiye’nin yeni yerli otomobil markası Karea’nın ilk modeli olan “Fit”, açıklamaya göre Çin’den gelen motor ve batarya teknolojisi kullanırken, ihracat yapmayı da hedefliyor.İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari, çift turbo beslemeli V8 motora sahip yeni “üstsüz” modeli “Amalfi Spider”ı tanıttı.Üstü açık sürüş deneyimini markanın yüksek performans anlayışıyla buluşturan yeni model, ödüllü F154 motor ailesinden türetilen 640 BG gücündeki çift turbo V8 motoruyla dikkat çekiyor... Önde konumlu 3855 cc hacimli motor, 760 Nm tork üretirken, 8 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleşmiş. Amalfi Spider, 0-100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını da 9,4 saniyede tamamlıyor ve 320 km/s maksimum hıza ulaşıyor.Aslen iki kişilik olup, arka kısma da zar zor biri ya da birinin “sığışabileceği” bir oturma düzeni sunan Amalfi Spider’ın üstü 60 km/s hızda bile 13,5 saniyede açılıp kapanabilen yumuşak tavana sahip.Yaklaşık 130 yıllık tarihinin en güçlü dönemini yaşayan Skoda, başarısını sürdürmek için, her beklentiye uygun model planlarıyla dikkat çekiyor. Skoda Auto CEO’su Klaus Zellmer, markanın başarısında en önemli etkenlerden birinin tüketici beklentilerine göre şekillenen ürün stratejisi olduğunu kaydederken, gelecek döneme ilişkin planlarını buna uygun yaptıklarını belirtti.Buna göre, tam elektrikli “Elroq” ve “Enyaq” modellerini üretmeyi sürdürürken, “Fabia”, “Scala” ve “Kamiq” gibi modellerde “mild hibrit” motorlar sunacak. Plug-in hibrit seçenek olarak da “Superb”, “Kodiaq” ve “Octavia” modelleriyle yoluna devam edecek Skoda, “Octavia” modelinde 1.5 lt “tam hibrit” motoru da sunacak. “Karoq” içinse tamamen yeni nesil bir araç geliştirdiklerini söyleyen Zellmer, bu aracı da gelecek yılın sonunda tanıtacaklarını kaydetti.Anadolu Isuzu, turizm ve servis taşımacılığının önemli modellerinden biri olan “NovoLux”ü yeniledi. Yenilenen “NovoLux”, yenilenen yüzü, artırılmış güvenlik donanımları ve yüksek performans özellikleriyle yollara çıktı.Yeni NovoLux’ün yenilenen döşeme renkleri, iç mekanda daha aydınlık, ferah ve modern bir atmosfer yaratırken, yeni koltuk tasarımı ve ahşap görünümlü taban kaplaması dikkat çekiyor.Euro 6 OBD-E emisyon standartlarına uygun, 190 PS güç ve 510 Nm tork üreten turbo dizel motoru ve 6 ileri manuel şanzımanla sunulan, 29 yolcu kapasitesine sahip modelde, ESC ve ABS’li tam havalı fren, gelişmiş acil fren sistemi, radar destekli kör nokta bilgi sistemi (BSIS) ve hareketli nesne algılama sistemi (MOIS), sürücü dikkat uyarı sistemi, akıllı hız yardımı (ISA), lastik basınç izleme sistemi (TPMS) ve motor odası yangın algılama ve söndürme sistemi gibi ileri teknolojiler standart.