Borsada 18.500 koşusu

Borsa yılbaşından bu yana yüzde 28’lik yükselişle enflasyonu ikiye katladı. Teknoloji sektörü yüzde 77’lik performansıyla endeksin önemli taşıyıcılarından… Endeks 15.000’lerde tutunur ise yeni hedef 18.500 bölgesi olacak.ABD ile İran arasındaki fiili ateşkesin ardından bir süredir devam eden karşılıklı sert söylemler, sahada yansımasını bulmuyor. Aksine Hürmüz Boğazı’nda kontrollü atışlarla belli bir bariyerin üzerine çıkmayan hareketlilik var sadece. Arka kapı diplomasisinin işlediği, kalıcı bir ateşkes ihtimalinin masada giderek daha fazla yer kapladığı şu günlerde, yurt içerde dikkati çeken gelişmeler, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nın hareketli koridorlarında gözleniyor. Dışarda küresel tansiyon düşme işareti verirken, içeride savunma ve teknoloji şirketlerinin yarattığı sinerji, piyasaların hareketini belirgin şekilde etkiliyor. Bu çerçevede borsada oluşan yeni fiyatlar birer rakam olmanın ötesinde BIST 100 Endeksinin 15.000 direncini kırarak yeni bir dönemin kapılarını aralama çabası olarak öne çıkıyor.BIST 100 Endeksi’nin son iki günde yönünü keskin şekilde yukarı çevirerek 15.000 (yaklaşık 332 dolar) direncine dayanması bu noktada tesadüf olarak değerlendirilmemeli. Makroekonomik sis perdesi aralandıkça, piyasa da kendi yolunu buluyor. Bu kritik seviyenin hacimli şekilde aşılması ve 20 Mayıs’taki 344 dolar zirvesinin geçilmesi halinde, masadaki yeni projeksiyon 411 dolar seviyesindeki 18.500 bölgesi olacak. Endeksin 15 binin üzerinde kalmayı başarması yatırımcıların da daha yüksek sesle konuştuğu yeni hedef bölgesi olarak öne çıkacak.Endeksin bu denli güçlü şekilde yukarı çıkış sergilemesinin ardındaki ana güç hiç şüphesiz teknoloji ekosistemi. Şirketlerin faaliyet ve mali performanslarına inildiğinde, kârlılık rasyolarının ve fikri mülkiyetin geleneksel sektörleri hızla gölgede bıraktığı görülüyor. Veriler oldukça çarpıcı. Yılbaşından bu yana enflasyon (TÜFE) yüzde 14.64 seviyesinde gerçekleşirken, BIST Teknoloji Endeksi yüzde 77.49, BIST Bilişim Endeksi ise yüzde 62.42 gibi güçlü oranlarda yükseldi. Sadece Aselsan’ın endeks üzerindeki ağırlığının yüzde 11’i aşan düzeyde olması, borsadaki sektörel rotasyonun yönünü belirginleştirmeye yeterli. Burada sorulması gereken o kritik soru şu: Borsanın mevcut operasyonel ve yapısal gücü, bu yeni hareketi kaldırabilir mi? Finansal Kiralama ve Faktoring sektörünün yüzde 297’lük çıkışını denklem dışı bırakırsak, teknolojideki bu yükseliş bir doku uyuşmazlığından ziyade, geleceğe yönelik büyüme iştahını işaret ediyor. Sanayi endeksinin yüzde 31.8’lik yükselişi de çarkların sağlam döndüğünün teminatı niteliğinde.Yatırımcı davranışı takip edildiğinde, paranın akış yönü rasyonel gerçeği göstermeye yetiyor. Yılbaşından bu yana doların yüzde 4.91, euronun ise yüzde 4.56’lık sınırlı artışla enflasyonun oldukça gerisinde kalması, dövizin bir yatırım aracı olma vasfına sahip olmadığını teyit ediyor. Türk lirası reel olarak değerlenirken, yüzde 13.35 kümülatif getiri sunan mevduat risksiz bir park alanı sağlasa da, enflasyona karşı kesin bir zafer vaat etmiyor. Emtia cephesinde gümüşün son bir yılda yüzde 127.30’luk yükselişi sanayi talebinin gücünü gösterirken, yılbaşından bu yana altının ons desteğiyle sağladığı yüzde 7.66’lık stabil getiri portföylerde kriz sigortası işlevi görüyor.Tüm bu alternatiflerin gölgesinde asıl cazibe merkezi, yılbaşından bu yana yüzde 28.72 getiriyle enflasyonu ikiye katlayan BIST 100 Endeksi olmaya devam ediyor. Sermaye, getiri arayışında yönünü rotasyon fırsatları sunan hisse senedi piyasasına çevirmiş durumda. Borsadaki yükselişin derinlerine inildiğinde, piyasanın anlık haber akışlarından ziyade, yarının teknolojik ve jeopolitik altyapısını fiyatladığı anlaşılıyor.Endekste 15 bin direncinin aşılması, grafiklerdeki teknik bir kırılmadan çok daha derin bir anlama sahip. Bu, aynı zamanda şirketlerinin küresel ekosistemde yeni bir lige çıkma çabası olarak değerlendirilmeli. Teknoloji ve savunma sanayii şirketleri, fuar koridorlarında yarattıkları sinerjiyi, bilançolarında sürdürülebilir nakit akışına dönüştürebildikleri ölçüde, önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir piyasa konuşuyor olacağız.* Teknoloji hisselerindeki güçlü momentumu portföyünüzde mutlaka bulundurun.* Bankacılıktan sanayi ve orta ölçekli şirketlere geçişi izleyin.* Altında ons fiyatındaki teknik seviyeleri takip edin.* Gümüşün endüstriyel talep avantajını portföy çeşitlendirmesinde kullanın.* Döviz yerine yüksek faizli TL varlıkları tercih edin.* Enflasyon Raporu verilerini stratejinize ekleyin.* Jeopolitik risklerin enerji fiyatlarındaki etkisini unutmayın.* Nakit ihtiyacınız için likit fonları değerlendirin.* Otomotiv sektöründe yönelimleri önemseyin.